Gyermekek orrfolyása: hasznos tippek szülőknek

Ha egy gyereknek folyik az orra, az komoly hatással van a szülők életére is. A kicsit valószínűleg hazaküldik az óvodából vagy az iskolából, hogy ne fertőzze le a többieket, így az apa vagy az anya nem tud dolgozni sem. Éppen ezért fontos a megelőzés, illetve az orrfolyás minél hatékonyabb kezelése. Adunk pár tippet! A szöveg a Haleon együttműködésével készült.

Fotó: 123rf.com

Miért mumus az orrfújás?

Kezdjük azzal, hogy a gyermek orrfolyása nagyon megnehezítheti a mindennapokat, mert a legkisebbek még nem tudnak orrot fújni. Ennek több oka van. Ez egy viszonylag összetett mozdulat, amelyet csecsemőkorban, de még bölcsődésként, óvodásként sem biztos, hogy el tudnak sajátítani. Azok a finommotoros készségek és a koordináció, amelyek ehhez a mozdulatsorhoz szükségesek, a gyerekek többségénél csak később fejlődnek ki. Ráadásul a tapasztalat hiánya, illetve az újdonságtól való félelem is gátló tényező lehet. Az orrfújás megtanítása és gyakoroltatása fokozatosan, türelemmel és gyengéden kell történjen. Amíg ezt nem tudják megtenni, az orrszívó porszívó használata lehet a megoldás. Ettől viszont sok gyermek retteg, gyakran le kell fogni őket, és kiabálnak is. Ezeket a tényeket csak azért említettük, hogy mindenki érezze, sokkal könnyebb egy gyermeket egészségesen tartani, mint aztán az orrfolyás miatt napokig, hetekig problémákat megoldani.

Mit lehet tenni?

Ha azonban már megtörtént a baj, és „villog” a gyermek orra, akkor el kell kezdeni a tüneti kezelést. Az orrcsepp gyerekeknek kifejlesztett változatai nagyon hasznosak, mivel nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek károsak lennének a kicsik fejlődésére, de így is képesek enyhíteni a tüneteken. Ha teheted, használat előtt konzultálj a gyermekorvossal vagy gyógyszerésszel. A legtöbb orrcseppet egy- éves kor alatt nem ajánlott alkalmazni, és kétéves kor alatt is csak orvosi ellenőrzés mellett. Kettő és tizenegy év között már kevesebb a megkötés, de csakis felnőtt felügyelete mellett, és csak kúraszerűen, néhány napig használhatók. Az orrcseppet és az orrspray alkalmazását kiegészítheti a sóoldatos orrmosás is, amely kitakarítja az orrjáratokat, felszabadítja az arcüreget és a nyálkahártyát, így azonnali megkönnyebbülést hozhat. Ez persze attól függ, hogy mi okozza az orrfolyást, de az esetek többségében hatékony megoldás.

A házi praktikák is segíthetnek. A legfontosabb a pihenés, azaz a gyermek maradjon ágyban, ne terhelje a szervezetét, hogy az a gyógyulásra koncentrálhasson. A folyadékpótlás is kulcsfontosságú: a sok ivás hígítja a váladékot, ami könnyebbé teszi annak eltávolítását. Azonban nem minden folyadék alkalmas erre. A szénsavas, cukros italokat érdemes kerülni, a forró tea, meleg leves és víz pedig tökéletes a hidratáláshoz és a gyógyuláshoz.

A megfelelő otthoni környezet megteremtése is kulcsfontosságú. Szellőztessünk gyakran, mert az orrfolyást akár egy vírus is okozhatja, így a friss levegő biztosítása alapvető, nemcsak a beteg, hanem az egészséges családtagok számára is. Érdemes orrfolyás esetén gyakrabban takarítani, mivel minél kevesebb a por a házban, annál kevesebb irritáció éri az orrnyálkahártyát. A tiszta levegő segíthet csökkenteni az orrdugulást és az orrfolyást.

Ki kell emelni a párásító készülék használatát vagy a hagyományos gőzölést, amelyek ugyancsak csökkentik a tüneteket. A párásító segít abban, hogy ne legyen száraz a lakás levegője, ami megnehezítheti a szervezetünk dolgát az orrfolyás elleni védekezésben. Minél hígabb az orrunkból távozó váladék, annál jobb, és a párologtatás segít ezt elérni. A gőzölés, például forró vízzel vagy kamillateával szintén hasznos, mivel segít megelőzni az orr kiszáradását és enyhíti az orrnyálkahártya gyulladását.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

