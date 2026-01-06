RETRO RÁDIÓ

Fontos figyelmeztetést adott ki a szakértő: a mesterséges intelligenciáról van szó

David Dalrymple, a tudományos kutatóügynökségének egyik vezető alakja szerint az embereknek komolyan aggódniuk kell amiatt, hogy a biztonsági intézkedések nem tartanak lépést a mesterséges intelligenciát működtető rendszerek fejlődésével.

A vezető tudós arra figyelmeztetett, hogy a világnak lehet, hogy nem marad ideje megvédeni az emberiséget a Terminátor-filmeket idéző mesterséges intelligencia rendszerek globális hatalomátvételétől. David Dalrymple szerint komoly aggodalomra ad okot a technológia rohamosan növekvő képessége.

A mesterséges intelligencia átveheti az irányítást
Öt éven belül átveheti az irányítást a mesterséges intelligencia

Elmondása szerint a botok képesek lesznek ellátni minden olyan funkciót, amelyet az emberek, méghozzá jobban. Az emberiség minden olyan területen alulmarad majd a versenyben, amely szükséges ahhoz, hogy fenn tudja tartani az irányítást civilizációnk, társadalmunk és bolygónk felett.

Dalrymple, aki programigazgató és AI-biztonsági szakértő az Aria ügynökségnél, úgy véli, a Terminátor-szerű hatalomátvétel öt éven belül bekövetkezhet. A szakértő szerint jelentős szakadék van a közszféra és az AI-vállalatok megértése között a technológia közelgő áttöréseinek valódi erejét illetően. 

Azt tanácsolnám, hogy vegyük komolyan: a dolgok rendkívül gyorsan haladnak, és biztonsági szempontból lehet, hogy nem marad időnk elébe menni az eseményeknek. És nem tudományos fantasztikum azt feltételezni, hogy öt éven belül a gazdaságilag értékes feladatok többségét gépek fogják elvégezni, magasabb minőségben és alacsonyabb költséggel, mint az emberek

- állítja Dalrymple.

A szakértő úgy véli, hogy már az idei év végére a botok képesek lesznek egy teljes munkanapnyi kutatás-fejlesztési tevékenységet automatizálni. Ez pedig a képességek további felgyorsulásához vezet majd, mivel a technológia képes lesz önmagát fejleszteni.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a kormányoknak nem szabad automatikusan biztonságosnak tekinteniük minden rendszert, amelyet technológiai óriáscégek dobnak piacra.

Nem feltételezhetjük, hogy ezek a rendszerek megbízhatóak

- mondta a szakértő.

A szakértő hozzátette, hogy a legjobb dolog, amit tehetünk, és amit talán még időben megvalósíthatunk, az a kockázatok kontrollálása és mérséklése. Ha a technológiai fejlődés megelőzi a biztonsági intézkedéseket, az a biztonság és a gazdaság destabilizálódásához vezethet - számolt be róla a Daily Star.

 

