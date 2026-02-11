Liverpoolból kapott segítséget a Csákvár a Fradi elleni kupameccs előtt
Másodosztályú csapattal mérkőzik meg szerdán a magyar rekordbajnok. A Fradi-Csákvár Magyar Kupa-nyolcaddöntő előtt a vendégek kapusát kérdeztük az esélyekről.
Lehoczki Bendegúz két éve egyszer már járt ellenfélként a Groupama Arénában, de szerda este (17:30, tv: M4 Sport) várhatóan pályára is fog lépni ott. Az U21-es válogatott kapus ráadásul olyan veszélyes futballistákkal nézhet szembe a Fradi-Csákvár Magyar Kupa-találkozón, amilyen Franko Kovacevic, Mohammed Abu Fani vagy éppen Gruber Zsombor. Ennek ellenére idegesség nem érződött ki a hangjából, amikor a meccsről ejtett szót.
Bármi megeshet a Fradi-Csákvár meccsen
A Puskás Akadémiával az Üllői úton 0-0-t játszottunk, ám akkor nem kaptam lehetőséget. A már az FTC-t erősítő Gruberrel Felcsúton sokszor edzettem együtt, aztán őt felvitték a nagyok közé, tehát közös csapatban sohasem futballozhattunk együtt. Öröm lesz vele egy-két szót váltani. Mivel a Puskás Akadémiától kerültem Csákvárra, éppen elég ismerettel bírok a bajnokcsapatról. A Fradi veszélyes, a labdarúgás viszont kiismerhetetlen, ezért úgy vagyok vele, akár a meglepetés sem kizárt
– nyilatkozta a 19 éves játékos.
Liverpooli segítséget kapott a meccs előtt
Lehoczki Bendegúz a Puskás Akadémiából jól ismeri az egykor szintén felcsúti Liverpool-kapust, Pécsi Ármint is, aki a Fradi elleni Magyar Kupa-meccs előtt egy jótanáccsal látta el.
Arra intett, ami az angol futballban is alapszabály: egy ezredmásodpercre sem lankadhat a figyelmem az MK-találkozón.
