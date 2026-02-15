Végre kiderült: Stohl András ezért hozta meg mindenki számára meglepő döntését a Nagy Ő-ben

A Nagy Ő című műsor pénteki záróepizódja óta mindenki keresi a válaszokat, hogy a Bachelor szerepébe bújt Stohl András végül miért választotta Kiara Lord helyett, Kiss Krisztát. A Bors megkeresésének köszönhetően a színész választ adott ezen kérdésre, illetve azt is kifejtette, mik okoztak számára kellemetlen pillanatokat a Nagy Ő-ben, és kitért arra is, ki a legfontosabb nő az életében.

Stohl András meghozta a végleges döntést a Nagy Ő-ben, ami nem maradt el balhé nélkül / Fotó: TV2 Sajtószoba

Stohl András állítja, egyik döntését sem bánta meg

A TV2 egyik legnézettebb műsora garantáltan emlékezetes pillanatokat hozott az 58 éves színész számára, hiszen 20 nő versengett a figyelméért és a szerelméért. A nagy Ő döntőjébe végül Kiara Lord és Kiss Kriszta került be, akik teljesen külön világ és teljesen más személyiséggel rendelkeznek. Míg Kiara a szenvedélyt, az erotikát és a szabadságot testesítette meg, addig Kriszta a bizalmat, nyugodtságot és a klasszikus női jellemzőket. A nehéz választás után Stohl András végül Krisztának nyújtotta át a vörös rózsát, mire Kiara gyávának nevezte a színészt.

András őszintén vallja, hogy érzelmileg nehezen viselte a rózsaceremóniákat, hiszen az álomrandikon kívül kevés idő maradt a valódi ismerkedésre, ez számára rendkívül kellemetlen is volt.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a legnehezebb a műsor alatt, az alábbiak szerint válaszolt:

Talán az, hogy megfeleljek ennyi hölgynek. Hogy beszélgethessek velük, hogy figyeljek rájuk.

András azt is lelkesen kifejtette, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit tanult a műsortól.

Hogy a Nőket tisztelni kell, és sokkal jobban óvni, mint ahogyan mi, férfiak tesszük. S hogy ki a legfontosabb nő az életemben? Minden hölgy fontos az életemben, de nyilván a lányaim a legfontosabbak

- vallotta a színész.

A színész elárulta azt is, hogy nem érez bűntudatot a döntései után, sőt tartja is kapcsolatot a hölgyekkel továbbra is. András azt is elárulta, hogy mi tetszett meg igazán Krisztában, miért mellette döntött: