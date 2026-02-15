RETRO RÁDIÓ

Végre kiderült: Stohl András ezért hozta meg mindenki számára meglepő döntését a Nagy Ő-ben

A péntek este ért véget a Nagy Ő című műsor, amely a sármos színész meglepő döntésével zárult. Stohl András választását hatalmas balhé követte.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.15. 20:30
Stohl András TV2 Nagy Ő

A Nagy Ő című műsor pénteki záróepizódja óta mindenki keresi a válaszokat, hogy a Bachelor szerepébe bújt Stohl András végül miért választotta Kiara Lord helyett, Kiss Krisztát. A Bors megkeresésének köszönhetően a színész választ adott ezen kérdésre, illetve azt is kifejtette, mik okoztak számára kellemetlen pillanatokat a Nagy Ő-ben, és kitért arra is, ki a legfontosabb nő az életében.

alt=Stohl András meghozta a végleges döntést a Nagy Ő-ben
Stohl András meghozta a végleges döntést a Nagy Ő-ben, ami nem maradt el balhé nélkül / Fotó: TV2 Sajtószoba 

Stohl András állítja, egyik döntését sem bánta meg

A TV2 egyik legnézettebb műsora garantáltan emlékezetes pillanatokat hozott az 58 éves színész számára, hiszen 20 nő versengett a figyelméért és a szerelméért. A nagy Ő döntőjébe végül Kiara Lord és Kiss Kriszta került be, akik teljesen külön világ és teljesen más személyiséggel rendelkeznek. Míg Kiara a szenvedélyt, az erotikát és a szabadságot testesítette meg, addig Kriszta a bizalmat, nyugodtságot és a klasszikus női jellemzőket. A nehéz választás után Stohl András végül Krisztának nyújtotta át a vörös rózsát, mire Kiara gyávának nevezte a színészt.

András őszintén vallja, hogy  érzelmileg nehezen viselte a rózsaceremóniákat, hiszen az álomrandikon kívül kevés idő maradt a valódi ismerkedésre, ez számára rendkívül kellemetlen is volt. 

Arra a kérdésre, hogy mi volt a legnehezebb a műsor alatt, az alábbiak szerint válaszolt:

Talán az, hogy megfeleljek ennyi hölgynek. Hogy beszélgethessek velük, hogy figyeljek rájuk.

András azt is lelkesen kifejtette, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit tanult a műsortól.

Hogy a Nőket tisztelni kell, és sokkal jobban óvni, mint ahogyan mi, férfiak tesszük. S hogy ki a legfontosabb nő az életemben? Minden hölgy fontos az életemben, de nyilván a lányaim a legfontosabbak

- vallotta a színész.

A színész elárulta azt is, hogy nem érez bűntudatot a döntései után, sőt tartja is kapcsolatot a hölgyekkel továbbra is. András azt is elárulta, hogy mi tetszett meg igazán Krisztában, miért mellette döntött:

A közös lehetséges életünk lehetősége, ahogyan a szürke hétköznapok is telhetnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu