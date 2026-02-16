Versenyhelyzetbe került Curtis és Vastag Csaba 15 éves barátsága

A két barát feleségeikkel szállnak versenybe az idei évi Nagy Duett győztese címéért. Curtisnek nagyon sokat jelent Vastag Csabával kialakult hosszú éves barátsága, de szerinte most pont a rivalizálással kell kimutatniuk a barátságukat.

Curtis és Judie a Nagy Duett első élő adásában a Hip Hop Boyz slágerét adták elő Fotó: Mediaworks

Curtis és Vastag Csaba 15 éve barátok: Most mégis rivalizálnak?

A Nagy Duett idei évi műsorában Curtis és Barnai Judit, illetve Vastag Csaba és Domján Evelin az egyetlenek, akik a való életben is egy párt alkotnak. Curtis most úgy gondolja, hogy a verseny helyzet miatt, muszáj a csodálatos duett partneréből még jobbat kovácsolni.

Nekünk a Csabiék a barátaink. Most a Csabival 15 éve vagyunk barátok, ez azért meg kell hogy mutatkozzon majd itt a verseny alatt is. És hogy máshogy mutatkozhatna meg, mint azzal, hogy rivalizálunk?

- mondta Curtis a színpadra lépés előtt.

A két barátnak a nézők pedig esélyt adtak a további rivalizálásra, hiszen mind a két páros tovább jutott a Nagy Duett következő adásába: