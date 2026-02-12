A Pro Filii Alapítvány támogatásával új, speciális mentőautó fogja segíteni az extrém túlsúlyban szenvedő betegeket

Ma, 2026. február 12-én a Pro Filii 124 millió forintos támogatásának köszönhetően egy olyan speciális, hazánkban eddig egyedülálló, magas műszaki színvonalú mentőautót adtak át az Országos Mentőszolgálat számára, amely itthon gyakorlatilag új szintre emeli a sürgősségi betegszállítást. Az egyedi tervezésű jármű kifejezetten az extrém túlsúlyban szenvedő betegek ellátására és biztonságos kórházba szállítására készült - írja a Bors, a teljes cikket olvasd el ide kattintva.

dr. Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc, Győrfi Pál, dr. Csató Gábor és a Pro Filii támogatásából készült speciális mentőautó első utasa / Fotó: Mediaworks

Pro Filii: mindig ott segít, ahol a legjobban kell!

A Pro Filii Alapítvány támogatásával beszerzett jármű új korszakot nyit a sürgősségi betegszállításban. Magyarországon elsőként áll szolgálatba egy olyan speciális mentőautó, amely az extrém túlsúlyban szenvedő betegek biztonságos, méltó ellátását és szállítását teszi lehetővé világszínvonalú minőségben.

Gondoljunk csak bele: egy 300–400 kilogrammos beteg már a lakásból való kiemelése is komoly kihívás, gyakran ablakkereteket kell kibontani, vagy műszaki eszközök segítségével manőverezni. Az új mentőautó azonban oldallifttel és speciális emelőberendezéssel rendelkezik, így a mentősök a lehető legkíméletesebben és legprofesszionálisabban segíthetik a bajbajutottakat.

A mentőautó átadó ünnepségén részt vett Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke. Beszédet mondott Kelemen Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára, valamint dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, moderátorként Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője vezette fel az eseményt, majd Nemoda Róbert, a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. cégvezetőjének szavai is elhangzottak. A mentőautó bemutatóját ünnepélyes beszélgetés és sajtóinterjúk követték, ahol a média kérdéseire is válaszoltak.

A különleges mentőautó – amely évente várhatóan legalább 150 alkalommal segíti a bajba jutottak ellátását – nem csak egyszerű mentőautó: