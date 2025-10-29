"Minden gyermeknek jár a legjobb esély" – A Pro Filii Alapítvány támogatja a daganatos gyermekek gyógyulását
A Pro Filii adománya a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat orvosi eszközbeszerzését támogatta.
Megható pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik részt vettek a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben tartott eseményen, amit azért rendeztek, mert a Pro Filii Alapítvány 55 millió forintos adománya új fejezetet nyitott a magyar gyermekonkológiai ellátásfejlesztés terén. A jelentős támogatásnak köszönhetően a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat budapesti, pécsi és szegedi kezelőcentrumai új infúziós pumpa- és betegmonitorozó rendszerekkel bővítették orvosi eszközparkjukat. Ezzel újabb jelentős lépés történt a daganatos gyermekek gyógyításában.
A Pro Filii szívvel-lélekkel segít
A Mészáros Csoport karitatív ügyeit koordináló Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Várkonyi Andrea az eseményen kiemelte: az egészségügyi, különösen a gyermekekre vonatkozó támogatások mindig fontos szerepet kaptak az alapítvány munkájában. A szervezet és Dr. Várkonyi Andrea személyesen is, szívvel-lélekkel azon dolgozik, hogy segítséget tudjanak nyújtani a szükséges területeken.
Hiszünk abban, hogy a legkiszolgáltatottabbak, a beteg gyermekek érdekében tett társadalmi felelősségvállalásunk példát mutat és maradandó értéket teremt.
– fogalmazott Dr. Várkonyi Andrea.
Amikor beteg gyermekekről van szó, nincs kérdés. Mindenki érzi, hogy segítenie kell. Számunkra ez a támogatás nem kötelesség, hanem szívügy.
Az alapítvány révén minden támogatás oda jut el, ahol a legnagyobb szükség van rá. A mostani adomány különösen indokolt volt, hiszen mindhárom központban bővítés és költözés zajlik.
„A társadalmi felelősségvállalás nem hangzatos szavakból, hanem kézzelfogható tettekből áll. Ezek a gépek, monitorok, infúziós pumpák életeket menthetnek – ennél nagyobb érték nincs” – tette hozzá Dr. Várkonyi Andrea.
Az eszközök ünnepélyes átadásán a hálózat orvosai és szakápolói személyesen és videóüzenetben köszönték meg az alapítvány támogatását. Mindnyájan kihangsúlyozták, hogy az új eszközök nemcsak a kezelések színvonalát, hanem a mindennapi munkát is biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik.
Három város, egy közös cél: a gyógyulás
„Szervezetünk alapvető célja már több mint 50 éve az, hogy a földrajzi távolságoktól függetlenül minden magyarországi gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a legmodernebb daganatterápiákban. A fejlesztéseinket és beruházásainkat azonban a jóérzésű emberek és támogatóink segítsége nélkül nem mindig tudnánk megvalósítani. A Pro Filii Alapítvány nagylelkű adománya egy fontos mérföldkő most a számunkra. Ez az adomány nemcsak tárgyi fejlesztés – ez egy szívből jövő üzenet, hogy nem vagytok egyedül!”
– mondta Dr. Kriván Gergely, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat elnöke és a Dél-pesti Centrumkórház Gyermek Csontvelő-transzplantációs Osztályának vezető főorvosa.
A hálózat nyolc központjában egységes elvek mentén zajlik az ellátás, így bármelyik kis beteg azonos eséllyel juthat a legkorszerűbb terápiához. A szervezet működését azonban nemcsak az orvosi szakértelem, hanem az adományozók is segítik. A Pro Filii több éve támogatja a gyermekkórházakat, korábban például betegszállító autót adományoztak a Demeter Alapítványnak, amelynek szintén Dr. Kriván Gergely az elnöke.
A Dél-pesti Centrumkórházban évente 70–80 csontvelő-transzplantációt végeznek, nemcsak leukémiás, hanem genetikai és immunhiányos betegséggel küzdő gyerekeken is. A beavatkozás után a családok hónapokat töltenek a kórház közelében – számukra jelent menedéket a Főorvos által alapított Demeter Ház, amely 14 apartmant biztosít a gyógyuló gyermekeknek és szüleiknek.
Nagyon hálásak vagyunk a Pro Filii Alapítványnak. Az ilyen támogatások teszik lehetővé, hogy a gyerekek a legjobb körülmények között gyógyulhassanak
– tette hozzá Dr. Kriván Gergely.
A Pro Filii az elmúlt években számos területen bizonyította elkötelezettségét a magyar családok és közösségek iránt. Most is bebizonyította: ha összefogásról, emberi jóságról és valódi segítségről van szó, nem ismer lehetetlent. A Borsnak adott nyilatkozatában Dr. Várkonyi Andrea az alapítvány terveibe is betekintést engedett:
Az alapítvány a jövőben is szeretné folytatni az egészségügyi intézmények támogatását. A célunk, hogy mindig a legnagyobb szükséget szenvedő intézményeket vagy szervezeteket tudjuk segíteni. És természetesen reméljük, hogy egyre többen kedvet kapnak ahhoz, hogy hasonlóan támogassák a gyermekek gyógyulását
– zárta szavait a kuratóriumi elnök.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre