A Mészáros Csoport évente közel 20 milliárd forint támogatást nyújt a társadalmi felelősségvállalás jegyében

Csakis az egymás iránti szolidaritással, közösségi összefogással hozható létre egy olyan társadalmi védőháló, amely segíti az elesetteket, és mindenki számára egyenlő esélyt biztosít. Ezt tűzte zászlajára a Mészáros Csoport, amely a karitatív tevékenységeit koordináló szervezetein, kiemelten az éppen négy éve létrejött Pro Filii Alapítványon keresztül végzi a magyar társadalmat támogató szolgálatát.

A Mészáros Csoport a Pro Filii Alapítványon keresztül végzi a magyar társadalmat támogató szolgálatát Fotó: Kondella Misi Photography

A Mészáros Csoport évi 20 milliárd forinttal támogatta a rászorulókat

Az ország legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként a cégcsoport több mint 500 vállalata révén 60 ezer munkavállalójáért és családtagjaikért felelős. Éppen ezért, illetve az ország fejlődése, a generációkon átívelő értékek megteremtése érdekében napról napra tovább erősítik elköteleződésüket a magyar gazdaság fejlődése és a társadalmi felelősségvállalás terén is.

A Mészáros Csoport által létrehozott alapítványok jótékonysági kezdeményezései az elmúlt években konkrét, mérhető változásokat hoztak. Támogatásaik az igazán rászorulóknak kézzelfogható és közvetlen segítséget nyújtottak; mostanra elérték az évi 20 milliárd forintot.

Szervezeteik folyamatosan növelik támogatási volumenjüket, és diverzifikálják azokat a területeket, és társadalmi csoportokat, ahol és amelyeknek anyagi hozzájárulást tudnak nyújtani. Az egészségügyileg és szociálisan leginkább rászorulók, a fiatalok életkezdésének, a magyar családok otthonteremtésének segítése, a tehetséges fiatal sportolók, a magyar kultúra támogatása, a digitális oktatás modernizációja mind-mind részét képezik CSR stratégiának, amely az országhatárainkon túl is átível.

A Mészáros Csoport büszke a karitatív tevékenységeire és az elért eredményekre, amelyeket egy összefoglaló kisfilm keretében mutat be: