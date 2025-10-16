RETRO RÁDIÓ

Kreatív és emberközpontú oktatásról szólt a szenzációs High-Tech Suli III. konferenciája

A konferencián átadták a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjakat, amelyekkel a program leginspirálóbb, legkreatívabb tanárait ismerték el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 17:01
High-Tech Suli Mészáros Csoport Dr Várkonyi Andrea oktatás jövő iskola

Soha nem volt olyan közel a sci-fi képzelet és a megvalósult realitás, mint ma. Valójában ez a fő üzenete a Mészáros Csoport által életre hívott High-Tech Suli programnak. Nem olyan régen például még csak távoli vágykép volt csupán, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapi életünket segíti, vagy hogy az űrkutatásban mi magyarok is komolyan (újra) részt veszünk. A III. High-Tech Suli Konferencia legfőbb tanulsága: Dr. Várkonyi Andrea, a program kitalálója, már sok évvel ezelőtt előre látta, hogy mindez hamarosan a kézzel fogható valóságunk lesz – írja a Bors.

High-Tech Suli
Dr. Várkonyi Andrea beszédet mond a High-Tech Suli Program III. konferenciáján (Fotó: BORS)

High-Tech Suli: a tudásmegosztás és az innováció közössége

De ki készít fel bennünket erre az új világra, ami már most a jelenünk meghatározó része, és mikor? A szülőktől, nagyszülőktől sok mindent, de ezt pont nem tudjuk megtanulni! A jövő nagy kérdéseit elképesztő érzékenységgel érezte meg Dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke, immár öt évvel ezelőtt. 2021-ben hívta életre a High-Tech Suli programot, amely elsősorban az általános iskolás tanároknak biztosít háttértudást és képzést, az iskoláknak pedig anyagi segítséget és technológiát.

Ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy!

– mondta Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője a Borsnak. Mindezt ő maga is követte a program részleteinek kidolgozásakor. Az volt a cél, hogy a gyerekek olyan alap tudást kapjanak, amivel ők maguk irányíthatják a technológiát, ne pedig őket használja a technológia.

High-Tech Suli program mára az ország egyik legátfogóbb intézményfejlesztési kezdeményezésévé vált, amely a legmodernebb technológiai eszközökön és korszerű pedagógiai módszereken keresztül készíti fel a diákokat a jövő munkaerőpiaci kihívásaira. A programon keresztül eddig csaknem 2 milliárd forintot fordított a Mészáros Csoport oktatásfejlesztésre.

A High-Tech Suli friss díjazottja: Tóth Lászlóné tanítónő és Horváth Ádám (Fotó: BORS)

Elismerések a legkiválóbb pedagógusoknak

Dr. Várkonyi Andrea és Horváth Ádám átadták a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjak is.

A tanítás szerintem többről kell szóljon, mint ismeretek átadásáról, fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak gondolkodni, kérdéseket feltenni és egészében lássák a folyamatokat. A High-Tech Suli programban dolgozó tanárok éppen ezt teszik: nemcsak lépést tartanak a technológiai változásokkal, hanem megmutatják, hogyan lehet ezeket tudatosan, kreatívan és emberközpontúan beépíteni az oktatásba. Közülük is a legjobbakat díjaztuk a mai konferencián.

– osztotta meg Dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke a program alapfilozófiáját.

A díjazottak között volt a High-Tech Suli program eddigi legkomolyabb sikerében résztvevő bodrogkeresztúri Tóth Lászlóné tanítónő és a bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola igazgatója Fincziczki Melinda is, akiknek hatodik osztályos diákjai a nemzetközi First Lego League hongkongi világversenyén első helyezést értek el. Ezért Bodrogkeresztúr Dr. Várkonyi Andreát a község díszpolgárává avatta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu