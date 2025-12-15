- „Ilyet már láttunk” – Gönczi Gábor a Tisza-adóról
Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!
Újabb kulisszafotókat tett közzé Orbán Viktor.
December 13-án tartották a mohácsi Háborúellenes Gyűlést, amelyről újabb képeket osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában.
Aki békét akar, velünk tart!
– írja a kormányfő
A Háborúellenes Gyűlés következő állomása december 20-án, Szegeden lesz.
Háborúellenes gyűlés
