Ezt nem érdemes kihagyni - Itt találkozhatsz Orbán Viktorral szombaton!

December 20-án Szegeden, a Tisza partján találkoznak a hazájukért és tenni akaró polgárok - olvasható a DPK oldalán. A Szegeden megrendezésre kerülő, következő Háborúellenes Gyűlésre már lehet regisztrálni, a nap fénypontja pedig egy rendhagyó Lázárinfó lesz Orbán Viktorral.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Lázárinfó Orbánnal. Szombaton találkozzunk Szegeden! Ne hagyd ki

- írja a kormányfő.