Ezt nem érdemes kihagyni - Itt találkozhatsz Orbán Viktorral szombaton!
December 20-án, Szegeden rendezik a következő Háborúellenes Gyűlést. A nap egyik különlegessége egy rendhagyó Lázárinfó lesz Orbán Viktorral.
December 20-án Szegeden, a Tisza partján találkoznak a hazájukért és tenni akaró polgárok - olvasható a DPK oldalán. A Szegeden megrendezésre kerülő, következő Háborúellenes Gyűlésre már lehet regisztrálni, a nap fénypontja pedig egy rendhagyó Lázárinfó lesz Orbán Viktorral.
Lázárinfó Orbánnal. Szombaton találkozzunk Szegeden! Ne hagyd ki
- írja a kormányfő.
