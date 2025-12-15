RETRO RÁDIÓ

Ezt nem érdemes kihagyni - Itt találkozhatsz Orbán Viktorral szombaton!

December 20-án, Szegeden rendezik a következő Háborúellenes Gyűlést. A nap egyik különlegessége egy rendhagyó Lázárinfó lesz Orbán Viktorral.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 09:34
Lázárinfó Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Lázár János

December 20-án Szegeden, a Tisza partján találkoznak a hazájukért és tenni akaró polgárok - olvasható a DPK oldalán. A Szegeden megrendezésre kerülő, következő Háborúellenes Gyűlésre már lehet regisztrálni, a nap fénypontja pedig egy rendhagyó Lázárinfó lesz Orbán Viktorral.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Lázárinfó Orbánnal. Szombaton találkozzunk Szegeden! Ne hagyd ki

- írja a kormányfő.

 

 

