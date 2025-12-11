Orbán Viktor: „Sok dudás egy csárdában”

Lázár János korábbi posztja szerint a szegedi Lázárinfón Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz. Ezt most a magyar kormányfő is megerősítette.

Orbán Viktor / Facebook

„Lázár János meghívott, van ez a Lázárinfó nevű országjárás, ami nagy siker, és a Jánosnak volt egy gondolata, hogy egyszer ezt csináljuk ketten. Hódmezővásárhelyi, szeged a legközelebbi igazán nagy város, úgyis van háborúellenes nagygyűlés-sorozat. Annak van szegedi állomása, azt sütöttük ki, hogy akkor ezt csináljuk meg Szegeden. De hogy hogy lesz, azt most még nem tudom” – árulta el Orbán Viktor, majd hogy még tovább fokozza az izgalmakat, még hozzáfűzte:

„És hogy még fokozzam Áder elnök úr is ott lesz.”



