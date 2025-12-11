RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: „Sok dudás egy csárdában”

Szegeden fognak összegyűlni a legnagyobb koponyák. Orbán Viktor maga számolt be a közelgő eseményről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.11. 20:56
orbán viktor szeged lázár jános lázárinfó

Lázár János korábbi posztja szerint a szegedi Lázárinfón Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz. Ezt most a magyar kormányfő is megerősítette. 

orbán viktor
Orbán Viktor / Facebook

„Lázár János meghívott, van ez a Lázárinfó nevű országjárás, ami nagy siker, és a Jánosnak volt egy gondolata, hogy egyszer ezt csináljuk ketten. Hódmezővásárhelyi, szeged a legközelebbi igazán nagy város, úgyis van háborúellenes nagygyűlés-sorozat. Annak van szegedi állomása, azt sütöttük ki, hogy akkor ezt csináljuk meg Szegeden. De hogy hogy lesz, azt most még nem tudom” – árulta el Orbán Viktor, majd hogy még tovább fokozza az izgalmakat, még hozzáfűzte: 

„És hogy még fokozzam Áder elnök úr is ott lesz.”


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu