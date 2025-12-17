Orbán Viktor: Árad a sajtó!
Lerohanták a sajtó munkatársai Orbán Viktort.
Hatalmas tömeg várta december 17-én Orbán Viktor miniszterelnököt Brüsszelben. A sajtó munkatársai teljesen körbe ölelték a kormányfőt.
Árad a sajtó!
- írja Orbán Viktor legfrissebb videójához.
Több olyan vezetőre van szükségünk, mint Orbán Viktor. Más országokban, itt, Európa ezen részén is.
- nyilatkozta a felvételen Geert Wilders.
