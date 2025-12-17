RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Árad a sajtó!

Lerohanták a sajtó munkatársai Orbán Viktort.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 19:45
Módosítva: 2025.12.17. 20:27
Orbán Viktor videó Európai Unió

Hatalmas tömeg várta december 17-én Orbán Viktor miniszterelnököt Brüsszelben. A sajtó munkatársai teljesen körbe ölelték a kormányfőt.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

 Árad a sajtó!

- írja Orbán Viktor legfrissebb videójához.

Több olyan vezetőre van szükségünk, mint Orbán Viktor. Más országokban, itt, Európa ezen részén is.

- nyilatkozta a felvételen Geert Wilders.

 

