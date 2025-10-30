Felháborító: sírokra parkolt egy autós Monoron

Hatalmas felháborodást okozott egy autós Monoron. A sofőr döntött, behajtott a temetőbe, majd sírokra parkolt. Az esetet egy helyi férfi fotózta le, amit ki is rakott a település közösségi oldalára. Többen sokkot kaptak a látványtól. Egyelőre csak találgatják, miért parkolt a sofőr a sírokra.

Sírokra parkolt egy autós Monoron (Olvasói fotó/Facebook)

Sírokra parkolt az autós

Én is láttam az autót!

– kezdte lapunknak Boglárka. „A Monori Református temetőben történt az eset. Úgy nézett ki, mintha az autós »berobbant« volna a sírok közé és egyszer csak otthagyta volna a járművet. Konkrétan egyenesen közel hajtott a sírokhoz, sőt valamelyiknek ráállt a díszkövére is!”

A helyiek felháborítónak tartják az esetet, szerintük gyalázat, amit a sofőr csinált.

Én nem tudom, hogy képzelte ezt

– mondta a fiatal nő.

A helyiek szerint ezzel meggyalázta az elhunytakat (Olvasói fotó/Facebook)

Szerintem ezzel meggyalázta az elhunytakat és az hozzátartozókat is. Minden jóérzésű ember tudja, hogy ilyet nem csinálunk. Nálam nagyon kiverte a biztosítékot…

Egyelőre csak találgatni tudnak, hogy mi volt a sofőr elképzelése, miért is gondolta, hogy parkolónak használja a temetőt.

„Én csak a kocsit láttam, a sofőrjét nem. Olyanok jutottak eszembe, hogy lehet, egy mozgásában korlátozott idős embert hozott ki a temetőbe, hogy meglátogassák egy rokonukat vagy ilyesmi. De szerintem, ha ez is történt, akkor sem indok rá, hogy más sírokkal ezt tegye. Így valójában nem hiszem, hogy tud olyan indokot a sofőr, ami miatt azt mondaná bárki, ez rendben volt…” – zárta szavait Boglárka.

A környéken élők reménykednek benne, hogy többet ez nem fog előfordulni, ugyanis, mint mondták, legközelebb megvárják a sofőrt az autója mellett, hogy megbeszéljék vele, mi az illem a temetőkben.