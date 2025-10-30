Felháborító: sírokra parkolt egy autós Monoron
Megdöbbentő esetről készítettek fényképet Monoron. Egy autós egyenesen behajtott a temetőbe, majd a sírokra parkolt. A helyiek szerint ezzel meggyalázta az elhunytakat és feldühítette a hozzátartozókat.
Hatalmas felháborodást okozott egy autós Monoron. A sofőr döntött, behajtott a temetőbe, majd sírokra parkolt. Az esetet egy helyi férfi fotózta le, amit ki is rakott a település közösségi oldalára. Többen sokkot kaptak a látványtól. Egyelőre csak találgatják, miért parkolt a sofőr a sírokra.
Sírokra parkolt az autós
Én is láttam az autót!
– kezdte lapunknak Boglárka. „A Monori Református temetőben történt az eset. Úgy nézett ki, mintha az autós »berobbant« volna a sírok közé és egyszer csak otthagyta volna a járművet. Konkrétan egyenesen közel hajtott a sírokhoz, sőt valamelyiknek ráállt a díszkövére is!”
A helyiek felháborítónak tartják az esetet, szerintük gyalázat, amit a sofőr csinált.
Én nem tudom, hogy képzelte ezt
– mondta a fiatal nő.
Szerintem ezzel meggyalázta az elhunytakat és az hozzátartozókat is. Minden jóérzésű ember tudja, hogy ilyet nem csinálunk. Nálam nagyon kiverte a biztosítékot…
Egyelőre csak találgatni tudnak, hogy mi volt a sofőr elképzelése, miért is gondolta, hogy parkolónak használja a temetőt.
„Én csak a kocsit láttam, a sofőrjét nem. Olyanok jutottak eszembe, hogy lehet, egy mozgásában korlátozott idős embert hozott ki a temetőbe, hogy meglátogassák egy rokonukat vagy ilyesmi. De szerintem, ha ez is történt, akkor sem indok rá, hogy más sírokkal ezt tegye. Így valójában nem hiszem, hogy tud olyan indokot a sofőr, ami miatt azt mondaná bárki, ez rendben volt…” – zárta szavait Boglárka.
A környéken élők reménykednek benne, hogy többet ez nem fog előfordulni, ugyanis, mint mondták, legközelebb megvárják a sofőrt az autója mellett, hogy megbeszéljék vele, mi az illem a temetőkben.
