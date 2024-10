Ezt biztos nem tudtad a Nobel-díj atyjáról: ezrek haláláért felel

Október 21-e a Földünkért világnapja is

1991-ben a Föld védelméért világméretű kampányt kezdeményezett a Természetvédelmi Világörökség az ENSZ Környezetvédelmi Programja és a WWF. Azóta pedig október 21-én tartják a Földünkért világnapot, melynek jelszava a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”. A dalai láma ezzel kapcsolatban arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy ahhoz, hogy a külső környezet helyzete javuljon, először magunkban kell változást elérnünk.

A Földünkért nap is október 21-én van. Fotó: Black Salmon

5 helyszínen is lehet ma vért adni a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

11:00-18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

09:30-13:00 óra között a MagNet Közösségi Házban (1062. Budapest, Andrássy út 98.)

14:30-18:00 óra között pedig a Nyugati Pu. 10. vágányánál (1065. Budapest, Teréz krt. 55.)

Ködös, párás lesz a reggel

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a reggeli párás idő után a nap további részében túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. A keleti szél több helyen megélénkül. A hajnali órákban a hőmérséklet általában 0 és 7 fok között mozog, de a szélvédett területeken a levegő fagypont alá is süllyedhet. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Október 21-én van a Vissza a jövőbe nap is

Azért nevezik Vissza a jövőbe napnak (Back to the Future Day) a rajongók a mai napot, mert a Vissza a jövőbe II. c. filmben ezen a napon érkezik meg 1985-ből Marty McFly és Doki (Dr. Emmett L. Brown) a DeLorean időgéppel.

Új kiállítás nyílik az Országút Galériában

Nagy Marcell festőművész kiállítása október 21-én délután 17 órakor nyílik meg az Eötvös 10-ben (1067 Budapest, Eötvös u.10.). Nagy Marcell festőművész Budapesten él, ám időnként Debrecenben is alkot. 2009 és 2013 között a Medgyessy Ferenc Gimnázium angol szakos tanulója volt. Később kipróbálta magát a grafikában, végül pedig 2015-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész szakos hallgatója lett. Alkotásai megtalálhatóak külföldi és hazai magángyűjteményekben is.