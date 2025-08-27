RETRO RÁDIÓ

Magyar diszkó slágerek kvíz - sikerül a címből kitalálnod az előadót?

Most kiderül, mennyire vagy képben ezekkel az örökzöldekkel!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.27. 15:30
A mai napig nagy népszerűségnek örvendenek a korábbi évek magyar diszkó slágerei: akármerre járunk, továbbra is úton-útfélen hallani lehet őket. Talán neked is a füledben csengenek ezek a számok, de vajon arra is emlékszel, melyiknek ki az előadója? Most kiderül!

Magyar diszkó slágerek kvíz - sikerül a címből kitalálnod az előadót? / Fotó: Elza Kurbanova / Unsplash (Képünk illusztráció)

Az alábbiakban most egy olyan kvízt hoztunk el, amelyben a címből kell kitalálnod a népszerű magyar diszkó slágerek előadóit.

Gyere, és tedd próbára, mennyire ismered ezeket az örökzöld klasszikusokat!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. A hegyekbe fönn
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mamma Maria
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Jött veled a nyár
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Ha lemegy a nap
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Zene nélkül mit érek én?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Megtalállak még
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Bye-bye Szása
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Don Quijote

 

