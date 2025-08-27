A mai napig nagy népszerűségnek örvendenek a korábbi évek magyar diszkó slágerei: akármerre járunk, továbbra is úton-útfélen hallani lehet őket. Talán neked is a füledben csengenek ezek a számok, de vajon arra is emlékszel, melyiknek ki az előadója? Most kiderül!

Magyar diszkó slágerek kvíz - sikerül a címből kitalálnod az előadót? / Fotó: Elza Kurbanova / Unsplash (Képünk illusztráció)

Az alábbiakban most egy olyan kvízt hoztunk el, amelyben a címből kell kitalálnod a népszerű magyar diszkó slágerek előadóit.

Gyere, és tedd próbára, mennyire ismered ezeket az örökzöld klasszikusokat!