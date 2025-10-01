Egy igazi magyar klasszikus - mennyire emlékszel még az Indul a bakterházra? - Kvíz

Az Indul a bakterház már évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend. Most tesztelheted a filmmel kapcsolatos tudásodat!

Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad és a tudásodat!

A legjobb, egyben legismertebb magyar filmek közt tartják számon az Indul a bakterházat , amelyet 1980-ban mutattak be, és a mai napig töretlen a népszerűsége. Ennek oka többek közt a páratlan színészi alakításokban, és persze a humoros aranyköpésekben keresendő, amelyeket sokan bármikor képesek fejből felidézni. Ezúttal egy, ehhez az alkotáshoz kapcsolódó kvízt hoztunk el nektek.

1.

1. Kinek a regényét dolgozza fel a film? Rideg Sándor A helyes válasz Rossz válasz Csoóri Sándor A helyes válasz Rossz válasz Dallos Sándor A helyes válasz Rossz válasz

2.

2. Ki játszotta a főszereplőt, Bendegúzt? Kovács Krisztián A helyes válasz Rossz válasz Olvasztó Imre A helyes válasz Rossz válasz Berkes Gábor A helyes válasz Rossz válasz

3.

3. Kinek adta oda az édesanyja Bendegúzt? A bakternak A helyes válasz Rossz válasz A lókupecnek A helyes válasz Rossz válasz A banyának A helyes válasz Rossz válasz

4.

4. A lónak, Sanyinak eredetileg más neve volt. Miért változtatták meg? Mert így humorosabbnak találták A helyes válasz Rossz válasz Mert a színész, Haumann Péter elfelejtette A helyes válasz Rossz válasz Nem változtatták meg, eredetileg is Sanyi volt A helyes válasz Rossz válasz

5.

5. Kicsoda a banya? A bakter anyja A helyes válasz Rossz válasz A bakter anyósa A helyes válasz Rossz válasz A bakter felesége A helyes válasz Rossz válasz

6.

6. Minek szegődik el Bendegúz a bakterházhoz? Tehénpásztornak A helyes válasz Rossz válasz Birkapásztornak A helyes válasz Rossz válasz Lovásznak A helyes válasz Rossz válasz

7.

7. Milyen volt Rozi? Csámpás A helyes válasz Rossz válasz Kancsal A helyes válasz Rossz válasz Pösze A helyes válasz Rossz válasz

8.

8. Fejezd be az idézetet: „Tökéletesen boldog lettem volna, ha a jó Isten elfelejt…” fájdalmat teremteni A helyes válasz Rossz válasz banyát teremteni A helyes válasz Rossz válasz parasztot teremteni A helyes válasz Rossz válasz

9.

9. Mi történt a film végén a bakterházzal? Kigyulladt A helyes válasz Rossz válasz Elárverezték A helyes válasz Rossz válasz Összedőlt A helyes válasz Rossz válasz

10.