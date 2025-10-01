RETRO RÁDIÓ

Egy igazi magyar klasszikus - mennyire emlékszel még az Indul a bakterházra? - Kvíz

Az Indul a bakterház már évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend. Most tesztelheted a filmmel kapcsolatos tudásodat!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 15:30
kvíz Koltai Róbert Indul a bakterház film Haumann Péter

A legjobb, egyben legismertebb magyar filmek közt tartják számon az Indul a bakterházat, amelyet 1980-ban mutattak be, és a mai napig töretlen a népszerűsége. Ennek oka többek közt a páratlan színészi alakításokban, és persze a humoros aranyköpésekben keresendő, amelyeket sokan bármikor képesek fejből felidézni. Ezúttal egy, ehhez az alkotáshoz kapcsolódó kvízt hoztunk el nektek.

Az Indul a bakterház a mai napig töretlen népszerűségnek örvend / Fotó: Youtube

Az alábbi kvíz segítségével most tesztelheted, mennyire emlékszel még a film fontosabb szereplőire és eseményeire, valamint azt is, az alkotás néhány kulisszatitkával is tisztában vagy-e.

Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad és a tudásodat!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Kinek a regényét dolgozza fel a film?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Ki játszotta a főszereplőt, Bendegúzt?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Kinek adta oda az édesanyja Bendegúzt?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. A lónak, Sanyinak eredetileg más neve volt. Miért változtatták meg?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Kicsoda a banya?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Minek szegődik el Bendegúz a bakterházhoz?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Milyen volt Rozi?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Fejezd be az idézetet: „Tökéletesen boldog lettem volna, ha a jó Isten elfelejt…”
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Mi történt a film végén a bakterházzal?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. A baktert alakító Koltai Róbert súlyosan megsérült az egyik jelenet, a híres gombócdobálás forgatásakor. Mi történt vele?
