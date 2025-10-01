Egy igazi magyar klasszikus - mennyire emlékszel még az Indul a bakterházra? - Kvíz

Az Indul a bakterház már évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend. Most tesztelheted a filmmel kapcsolatos tudásodat!
A legjobb, egyben legismertebb magyar filmek közt tartják számon az Indul a bakterházat, amelyet 1980-ban mutattak be, és a mai napig töretlen a népszerűsége. Ennek oka többek közt a páratlan színészi alakításokban, és persze a humoros aranyköpésekben keresendő, amelyeket sokan bármikor képesek fejből felidézni. Ezúttal egy, ehhez az alkotáshoz kapcsolódó kvízt hoztunk el nektek.
Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad és a tudásodat!
