Mennyire ismered a főváros épületeit, utcáit? Derítsd ki a kvízünkkel!

Azt hiszed, hogy jól ismered Budapestet? Most kiderül! Teszteld, mennyire ismered a fővárost és annak kerületeit az alábbi kvízzel. 

Létrehozva: 2025.09.29. 11:30
A főváros 23 kerületének összesen 203 városrésze van. Vannak köztük jól ismert nevek, de akadnak olyanok is, amelyekről még a budapestiek többsége sem tudja, melyik kerülethez tartoznak. Ráadásul sok elnevezés mögött érdekes történetek és legendák is rejlenek. Kvízünkkel derítsd ki, mennyire ismered a fővárost. 

Kvíz: Tudod, melyik kerületben vannak az alábbi helyek? Fotó: Wikipédia

Budapest egy igazi kincsesláda! - kvíz

Szinte minden utca, tér vagy épület magában hordoz valami különlegességet. Ha nyitott szemmel járunk, akkor ráadásul lépten-nyomon valamilyen történelmi vagy kulturális örökségbe botlunk, nem is beszélve a csodaszép épületekről és parkokról.

 A kérdés csak az, hogy mennyire vagyunk képben mindezzel? 

Most letesztelheted, mennyire ismered Budapest városrészeit, látnivalóit és kerületeit.  Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik kerületben található a Rózsák tere?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Hol található a Vörösmarty tér (korábban Gizella)?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. A Wekerletelep melyik kerülethez tartozik?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. A Farkasréti temető melyik kerületben van?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. A Hajógyári-sziget melyik kerülethez tartozik?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. A Városmajor park hol található?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. A Kopaszi-gát melyik kerület része?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. A Rákóczi tér melyik kerületben van?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. A Mocsárosdűlő hol található?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. A Jódos-Sós Gyógyfürdő melyik kerülethez tartozik?

 

