Így nézett ki Budapest 100 évvel ezelőtt – felismered a képeslapokon lévő legendás épületeket? – Galéria 

A német cég 1903 és 1912 között több mint 500 képeslapot adott ki Budapestről. Ezeket az akkor még újdonságnak számító, lenyűgöző részletességű fényképek alapján készítették, amelyek ma már a drezdai Deutsche Fotothek archívumában találhatók. A Fortepan jóvoltából azonban megcsodálhatjuk az eredeti, nagyfelbontású fotókat, amelyekből 240 darab került be egy válogatásba.

Kilátás a Szent Gellért emlékműtől a Királyi Palota és a Széchenyi Lánchíd felé. Ez csak egy képeslap amely bemutatja, hogyan nézett ki Budapest 100 évvel ezelőtt Fotó: Fortepan / Deutsche Fotothek / Brück und Sohn

Részletgazdag időutazás Budapest aranykorába

A képeslapok főként a rohamosan fejlődő főváros legikonikusabb pontjait mutatták be az idelátogatóknak. Olyan épületek kerültek a lencse elé, amelyek ma is Budapest meghatározó látványosságai, ám a képeken még száz évvel ezelőtti pompájukban tündökölnek. A Brück & Sohn képeslapok különlegessége, hogy nem egyetlen ismert fényképészhez köthetők, ugyanis az alkotók neve ebben az esetben homályban maradt.

Vajon te felismered rajtuk a legendás épületeket?

Nézd végig a képeslapokból készült válogatást, és barangold be velünk a régi Budapest utcáit!