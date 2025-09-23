Így nézett ki Budapest 100 évvel ezelőtt – felismered a képeslapokon lévő legendás épületeket? – Galéria 

A századforduló közeledtével Budapest páratlan lendülettel vált modern világvárossá. Ennek a korszaknak a hangulatát idézik fel a meisseni Brück und Sohn képeslapkiadó fotói, amelyekből most egy különleges galériát készítettünk.
A német cég 1903 és 1912 között több mint 500 képeslapot adott ki Budapestről. Ezeket az akkor még újdonságnak számító, lenyűgöző részletességű fényképek alapján készítették, amelyek ma már a drezdai Deutsche Fotothek archívumában találhatók. A Fortepan jóvoltából azonban megcsodálhatjuk az eredeti, nagyfelbontású fotókat, amelyekből 240 darab került be egy válogatásba.
A képeslapok főként a rohamosan fejlődő főváros legikonikusabb pontjait mutatták be az idelátogatóknak. Olyan épületek kerültek a lencse elé, amelyek ma is Budapest meghatározó látványosságai, ám a képeken még száz évvel ezelőtti pompájukban tündökölnek. A Brück & Sohn képeslapok különlegessége, hogy nem egyetlen ismert fényképészhez köthetők, ugyanis az alkotók neve ebben az esetben homályban maradt.
Vajon te felismered rajtuk a legendás épületeket?
Nézd végig a képeslapokból készült válogatást, és barangold be velünk a régi Budapest utcáit!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.