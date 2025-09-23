RETRO RÁDIÓ

Így nézett ki Budapest 100 évvel ezelőtt – felismered a képeslapokon lévő legendás épületeket? – Galéria 

A századforduló közeledtével Budapest páratlan lendülettel vált modern világvárossá. Ennek a korszaknak a hangulatát idézik fel a meisseni Brück und Sohn képeslapkiadó fotói, amelyekből most egy különleges galériát készítettünk. 

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 16:30
Budapest galéria Deutsche Fotothek Brück und Sohn képeslap

A német cég 1903 és 1912 között több mint 500 képeslapot adott ki Budapestről. Ezeket az akkor még újdonságnak számító, lenyűgöző részletességű fényképek alapján készítették, amelyek ma már a drezdai Deutsche Fotothek archívumában találhatók. A Fortepan jóvoltából azonban megcsodálhatjuk az eredeti, nagyfelbontású fotókat, amelyekből 240 darab került be egy válogatásba. 

Budapest aranykora
Kilátás a Szent Gellért emlékműtől a Királyi Palota és a Széchenyi Lánchíd felé. Ez csak egy képeslap amely bemutatja, hogyan nézett ki Budapest 100 évvel ezelőtt Fotó: Fortepan / Deutsche Fotothek / Brück und Sohn

Részletgazdag időutazás Budapest aranykorába

A képeslapok főként a rohamosan fejlődő főváros legikonikusabb pontjait mutatták be az idelátogatóknak. Olyan épületek kerültek a lencse elé, amelyek ma is Budapest meghatározó látványosságai, ám a képeken még száz évvel ezelőtti pompájukban tündökölnek. A Brück & Sohn képeslapok különlegessége, hogy nem egyetlen ismert fényképészhez köthetők, ugyanis az alkotók neve ebben az esetben homályban maradt.  

Vajon te felismered rajtuk a legendás épületeket? 

Nézd végig a képeslapokból készült válogatást, és barangold be velünk a régi Budapest utcáit! 

Ilyen volt 100 éve Budapest a Brück und Sohn képeslapokon!

fotóma, 14:07Fotók: Fortepan

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu