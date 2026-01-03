20 év után letette az italt, így érezte magát 30 nappal később

Az Upgradeitis néven ismert YouTuber különleges elhatározásra jutott, ugyanis eldöntötte, hogy 20 évnyi rendszeres alkoholfogyasztás után leteszi az italt egy kísérlet kedvéért – legalábbis 30 napra, hogy megtapasztalja, milyen pozitív, vagy esetleg negatív hatással van az elméjére, testére az, ha nem iszik 4 héten keresztül.

20 év után letette az alkoholt 1 hónapra / Illusztráció

A férfi elmondása szerint a koronavírus-járvány idején kezdett el kicsit többet inni, aminek az lett a hatása, hogy meghízott, elgyengültek a körmei, szorongani kezdett, refluxa volt, alvásproblémái lettek és nehezen tudott nyelni – csak a fent említett elhatározás előtt fogta fel, hogy alkoholproblémái vannak, ugyanis már a gondolattól rosszul lett, hogy abba kell hagynia az ivást.

Ilyen hatással volt a férfira, hogy 20 év után letette az italt

Első héten rettenetesen kívánta az alkoholt, de az jó érzés volt számára, hogy hétvégén elmaradt a másnaposság. A második héten ugyanúgy piálni szeretett volna, ráadásul az unalom is rossz hatással volt rá, ugyanis nehezen talált programot az iszogatás helyett. Csak a harmadik héten kezdte el jobban érezni magát, miután kitisztult az agya, jobban tudott koncentrálni, és a nap végére is több energiája maradt. Az igazi áttörést a negyedik hét hozta el számára, hiszen sokkal jobb lett a közérzete, kedve, kevésbé stresszelt és sokkal türelmesebb lett – ráadásul a refluxa is elmúlt.

A pozitív eredmények ellenére úgy döntött, hogy továbbra is inni fog, de jóval kevesebbet, és mikor megitta a hosszú szünet után az első sörét, rögtön megütötte őt, megszédült és még az íze se volt jó elmondása szerint – írja a LadBible.