4 dolog, amit tuti elrontasz fogmosás közben, a fogaid a tét!

A napi kétszeri fogmosást gyermekkorunk óta tanították nekünk. Azonban szakértők most az ellenkezőjére hívják fel a figyelmünket, túl sok lenne a napi kétszeri fogmosás?

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.04. 15:30
fogmosás ínybetegség orvos

Mind úgy tanultuk, hogy a napi kétszeri (reggeli és esti) fogmosás szükséges szájhigiéniánk megtartásához. Azonban szakértők figyelmeztetnek rá, hogy a napi kétszeri fogmosás nem mindig a legjobb megoldás - közölte a BBC.

Fotó: Pexels

Dr. Praveen Sharma, a Birminghami Egyetem Fogorvosi Karának szakértője szerint az Egyesült Királyság felnőtt lakosságának fele élete során ínybetegségben szenved, és az első figyelmeztető jel a vérző íny.

Ha vérzik vagy duzzadt az ínyed, az annak a jele, hogy jobban kellene fogat mosnod

– mondja Dr. Sharma.

A szakértők szerint a legtöbben négy dolgot rontunk el rendszeresen – és ha ezeken változtatnánk, jelentősen javíthatnánk a fogaink és ínyünk egészségét.

Túlzás lehet a napi kétszeri fogmosás?

A következő tippek között szerepel, hogy mikor és hogyan mossunk fogat, miért ne öblítsünk vízzel közvetlenül utána, és miért nem mindig a napi kétszeri fogmosás a legjobb megoldás.

Nem az a lényeg hányszor csinálod, hanem hogy hogyan!

  1. Egyszer alaposan jobb, mint kétszer gyorsan naponta!
  2. Reggeli előtt és nem utána!
  3. Ne öblítsd le a fogkrémet!
  4. A drága fogkrém nem jobb.

Összegezve érdemesebb lassabban, alaposabban fogat mosni, a jó technika és a fluorid sokkal többet számít, mint a drága eszközök!

 

