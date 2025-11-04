4 dolog, amit tuti elrontasz fogmosás közben, a fogaid a tét!
A napi kétszeri fogmosást gyermekkorunk óta tanították nekünk. Azonban szakértők most az ellenkezőjére hívják fel a figyelmünket, túl sok lenne a napi kétszeri fogmosás?
Mind úgy tanultuk, hogy a napi kétszeri (reggeli és esti) fogmosás szükséges szájhigiéniánk megtartásához. Azonban szakértők figyelmeztetnek rá, hogy a napi kétszeri fogmosás nem mindig a legjobb megoldás - közölte a BBC.
Dr. Praveen Sharma, a Birminghami Egyetem Fogorvosi Karának szakértője szerint az Egyesült Királyság felnőtt lakosságának fele élete során ínybetegségben szenved, és az első figyelmeztető jel a vérző íny.
Ha vérzik vagy duzzadt az ínyed, az annak a jele, hogy jobban kellene fogat mosnod
– mondja Dr. Sharma.
A szakértők szerint a legtöbben négy dolgot rontunk el rendszeresen – és ha ezeken változtatnánk, jelentősen javíthatnánk a fogaink és ínyünk egészségét.
Túlzás lehet a napi kétszeri fogmosás?
A következő tippek között szerepel, hogy mikor és hogyan mossunk fogat, miért ne öblítsünk vízzel közvetlenül utána, és miért nem mindig a napi kétszeri fogmosás a legjobb megoldás.
Nem az a lényeg hányszor csinálod, hanem hogy hogyan!
- Egyszer alaposan jobb, mint kétszer gyorsan naponta!
- Reggeli előtt és nem utána!
- Ne öblítsd le a fogkrémet!
- A drága fogkrém nem jobb.
Összegezve érdemesebb lassabban, alaposabban fogat mosni, a jó technika és a fluorid sokkal többet számít, mint a drága eszközök!
