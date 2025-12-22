Drogbiznisz: így fogták el a magyar nőt, aki ellen két elfogatóparancsot is kiadtak
Sikeres volt a rendőrség összehangolt ellenőrzése. Megint odacsaptak a drogbiznisznek.
December első felében a Budapesti Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osztálya több hatósággal együttműködve idén immár nyolcadjára szervezett összehangolt, körözési célú ellenőrzést. A végrehajtásban a BRFK XVI. és XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság, a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály, a BRFK Közrendvédelmi Főosztály, valamint vidéki kapitányságok munkatársai is segédkeztek. Drogbizniszben érdekelt nőre is lecsaptak.
Újabb csapás a drogbizniszre
A fővárosi rendőrök 384 körözést elemeztek két hét alatt, 64 főt sikerült elfogniuk vagy fellelniük, közülük nyolcat kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt kerítettek kézre, továbbá megtaláltak egy eltűnt embert.
A BRFK Célkörözési Osztály munkatársainak látókörébe került egy nő, aki ellen kábítószer-kereskedelem miatt a bíróság két elfogatóparancsot is kiadott. Alapos adatgyűjtés után megállapították, hogy a IV. kerületben tartózkodhat, így a bűnügyi bevetési osztály munkatársaival fogták el az éppen egy áruházból kilépő, 42 éves G. Andreát december 17-én délután. Előállították a kerületi kapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, hogy megkezdje a jogerősen kiszabott szabadságvesztését – tájékoztatott a rendőrség.
