December első felében a Budapesti Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osztálya több hatósággal együttműködve idén immár nyolcadjára szervezett összehangolt, körözési célú ellenőrzést. A végrehajtásban a BRFK XVI. és XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság, a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály, a BRFK Közrendvédelmi Főosztály, valamint vidéki kapitányságok munkatársai is segédkeztek. Drogbizniszben érdekelt nőre is lecsaptak.

Drogbiznisz: így fogták el a magyar nőt, aki ellen két elfogatóparancsot is kiadtak (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Újabb csapás a drogbizniszre

A fővárosi rendőrök 384 körözést elemeztek két hét alatt, 64 főt sikerült elfogniuk vagy fellelniük, közülük nyolcat kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt kerítettek kézre, továbbá megtaláltak egy eltűnt embert.

A BRFK Célkörözési Osztály munkatársainak látókörébe került egy nő, aki ellen kábítószer-kereskedelem miatt a bíróság két elfogatóparancsot is kiadott. Alapos adatgyűjtés után megállapították, hogy a IV. kerületben tartózkodhat, így a bűnügyi bevetési osztály munkatársaival fogták el az éppen egy áruházból kilépő, 42 éves G. Andreát december 17-én délután. Előállították a kerületi kapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, hogy megkezdje a jogerősen kiszabott szabadságvesztését – tájékoztatott a rendőrség.