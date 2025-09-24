RETRO RÁDIÓ

Hat elfogatóparancs: itt bujkált a körözött férfi – Fotó

Meglepő helyen találták meg a férfit. Felállított egy sátrat, itt bujkált az erdőben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 14:00
rendőrség Nagykanizsa körözött bűnöző

Börtönbe kellett volna vonulnia, de nem ment. Kiderült: itt bujkált a nagykanizsai férfi, aki ellen több elfogatóparancsot is kiadott a magyar rendőrség.

Itt bujkált a körözött férfi.
Itt bujkált a körözött férfi (Fotó: police.hu)

Összehangolt akcióval fogták el a férfit, aki a szülei háza mögött vert fel sátrat, itt bujkált

Szeptember 23-án reggel összehangolt akcióban fogták el a rendőrök azt a 23 éves nagykanizsai férfit, aki ellen hat elfogatóparancs volt érvényben. A körözött személy a szülei háza mögött, egy erdős részen felállított sátorban bujkált.

A férfit csalás és magánlaksértés miatt korábban 6 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de nem kezdte meg a büntetés letöltését. Emellett egy folyamatban lévő bűnügy miatt is körözték.

A rajtaütésben járőrök, körzeti megbízottak és bűnügyi nyomozók vettek részt. A férfi nem tanúsított ellenállást, együttműködően viselkedett. Bilincsben állították elő a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra, majd átszállították a Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – közölte a police.hu.

 

