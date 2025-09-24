Hat elfogatóparancs: itt bujkált a körözött férfi – Fotó

Börtönbe kellett volna vonulnia, de nem ment. Kiderült: itt bujkált a nagykanizsai férfi, aki ellen több elfogatóparancsot is kiadott a magyar rendőrség.

Itt bujkált a körözött férfi (Fotó: police.hu)

Szeptember 23-án reggel összehangolt akcióban fogták el a rendőrök azt a 23 éves nagykanizsai férfit, aki ellen hat elfogatóparancs volt érvényben. A körözött személy a szülei háza mögött, egy erdős részen felállított sátorban bujkált.

A férfit csalás és magánlaksértés miatt korábban 6 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de nem kezdte meg a büntetés letöltését. Emellett egy folyamatban lévő bűnügy miatt is körözték.

A rajtaütésben járőrök, körzeti megbízottak és bűnügyi nyomozók vettek részt. A férfi nem tanúsított ellenállást, együttműködően viselkedett. Bilincsben állították elő a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra, majd átszállították a Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – közölte a police.hu.