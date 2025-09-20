Körözött magyar bűnözőt fogtak Németországban, két éve rejtőzködött – nem hiszed el, mit művelt

Nem mindennapi módon bukott le egy körözött magyar bűnöző Németországban. A férfi már két éve bujkált a rendőrök elől, amikor végül egy rutin közlekedési ellenőrzés végén csattant a bilincs a csuklóján. Nem mondhatni, hogy a férfi könnyen adta magát: elképesztő dumával próbálta meg átverni a helyi, német zsarukat.

A magyar bűnöző egy autópálya pihenőben bukott le. Megpróbálta ugyan átverni a rendőröket, de így is lebukott (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Megpróbálta átverni a zsarukat a magyar bűnöző

A férfi ugyanis éppen egy furgonnal autózott Németország bajorországi részén, a Chiemsee-tónál, amikor az egyik pihenőhelyen letért egy rövid relaxálásra. Pechjére, ugyanis a szövetségi rendőrök éppen rutinellenőrzést tartottak a parkolóban, ahol igazoltatták a magyar sofőrt is. A férfi már az első pillanattól fogva gyanús volt a zsaruknak, ugyanis azt állította: nem sokkal korábban elhagyta az iratait. Így a rendőrök, ha fanyalogva is, de elfogadták, hogy a férfi szóban diktálja be az adatait. Persze nem ejtették őket a fejükre: a lejegyzett személyes adatok mellett azért ujjlenyomatot is vettek a férfitől, aki ezután perceken belül lebukott. Kiderült ugyanis, hogy a 49 éves furgonos nemcsak, hogy teljesen valótlan személyes adatokat diktált be a rendőrségnek, de jó oka is volt arra, hogy hazudozzon a hatóságnak: két körözés, így pontosan két elfogatóparancs is érvényben volt ellene. Az első elfogatóparancsot már lassan két éve, 2023-ban adták ki:

Az első elfogatóparancs a Weideni Kerületi Bíróság 2023-as ítéletén alapszik. Ennek megfelelően a férfinak még 277 napja van hátra a kiszabott börtönbüntetésből. A második esetben a Hersbrucki Kerületi Bíróság 2022-es büntetőparancsa alapján 2250 eurós pénzbírságot kellene megfizetnie

– közölte a Müncheni Szövetségi Rendőrkapitányság.

A magyar sofőrnek felajánlották ugyan, hogy a megfelelő, úgymond, szabad szemmel is jól látható pénzösszeggel kiválthatja a büntetését, azonban a férfi nem tudta kicsengetni a szabadsága árát. Így viszont alternatív büntetésként bizony 150 napra börtönbe kell vonulnia.

Ennek megfelelően el kell fogadnia, hogy összesen egy év és két hónapig a rácsok mögött marad

– közölték. Így a férfit az autópályáról azonnal a Chiemsee-tónál lévő börtönbe vitték, ahol szeptember 17-én, szerdán meg is kezdte büntetése letöltését.