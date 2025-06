Fontos változások lépnek mától életbe a MOL Bubinál

Ingyenes koncert lesz a Magyar Zene Háza szabadtéri színpadán

Este 20:00 órás kezdettel folytatódik a Magyar Zene Háza Szabadtéri színpadán az ország legbátrabb zenei társasjátéka, a Vibe Changers negyedik évada! Az egyedülálló vállalkozás, egy klubest sorozat és egy tehetségkutató elegyét foglalja magába, amelyet Budapest két legismertebb improvizációs csapata hívott életre nagy sikerrel 2022-ben. A Random Trip és a Seven Seconds In the Future szerelemgyereke egy improvizációs koncert és open mic-est egybekapcsolva. Az eseménysorozat ráadásul idén ingyenes!