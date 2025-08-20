Egy apa úgy gondolta, vicces lesz leugrani egy híd tetejéről, az ugrás majdnem az életébe került

Egy háromgyermekes angol édesapa hatalmas meggondolatlanságot követett el, amely majdnem az életébe került. Tom Scott az angol Blackpool városából származik, egy utazása közben átment a garstangi hídon, amely nosztalgiát ébresztett a férfiben.

Az angol hídról előszeretettel ugranak le a fiatalok az alatta lévő folyóba – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A 40 éves édesapa régebben gyakran ugrott le a hídról az alatta fekvő folyóba. A fiatalkori kalandjait újraélve szaltózva vetette magát a férfi a Wyre folyóba pénteken.

A barátnőm mondogatta nekem, hogy ne csináljam, de mondtam neki, hogy ne aggódjon, fiatalkoromban tucatszor csináltam már. De buta voltam, és az utolsó pillanatban nem leugrottam, hanem hátraszaltóztam. Régebben nem történt semmi, most azonban rosszul sikerült.

A híd nagyjából 12 méter magasan húzódott a folyó felett. Amikor a férfi a vízbe csapódott, alig tudott lélegezni. Csodával határos módon mégis kijutott a vízből, a parton azonban vért kezdett köhögni.

Mintha betonra zuhantam volna. A hátamra estem, ami nagyon csípett. Próbáltam a partra úszni, de alig tudtam lélegezni. Láttam, hogy gyerekek akarnak ugrani utánam, de mondtam nekik, hogy ne csinálják.

Tom alig tudott lélegezni, fájdalmat érzett a felsőtestében és vért köhögött fel. A barátnője kórházba szállította, ahol kiderült, az ugrás majdnem a háromgyerekes apa életébe került. A férfi többször elvesztette az eszméletét a kórházban, de így is sikerült felállítani a diagnózist. Tom mindkét tüdeje kilyukadt az ütközés hatására. A tüdősérülésen és a komoly zúzódásokon kívül nem szerzett más sebesülést.

Kicsit megdöbbentette az orvosokat, hogy nem tört el egy csontom sem. Rokkanttá válhattam, esetleg meg is halhattam volna. Bevallom, hülye voltam. Nagyon megbántam, szégyellem magam, hülyének érzem magam.

Tom rájött, hogy a meggondolatlan cselekedet az életébe kerülhetett volna. A férfi most mindenkinek azt tanácsolja, hogy tanuljanak a hibájából, és jobban gondolják át a döntéseiket – írja a Mirror.