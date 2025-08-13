Egy pennsylvaniai anyuka 12 évet töltött fájdalomban, egyre furább tünetekkel, míg egy nap megdöbbentő diagnózist kapott. Az amerikai Laura Schaeffer élete hirtelen brutális fordulatot vett.

Pokoli tünetek, vizsgálatok, műtétek: 12 év után derült ki, mi baja Laurának (Fotó: Anna Bizon / freepik.com / Illusztráció

Laura 12 éve azt hitte, élete egyik legjobb fejezete felé tart: beköltözött egy 100 éves farmházba és új munkába kezdett. Ám az örömét hamar beárnyékolta az egészségügyi problémája. Húgyúti fertőzés jeleit észlelte anélkül, hogy az jelen lett volna a testében, ráadásul többször is kimerültnek érezte magát, sőt, láza lett.

A húszas évei elején járó nő hirtelen nem értette, mi történik vele, már bulizni sem tudott, ugyanis egyetlen alkoholos italtól is rosszul lett, és szinte folyamatosan újabb és újabb betegségeket kapott el. Egy ponton annyira rosszul érezte magát, hogy dolgozni sem tudott, de mindezt a stressznek és új munkájának tudta be.

Laura, aki ma 34 éves, így emlékszik vissza a történtekre:

Körülbelül egy év után kiköltöztem a farmházból, és bár pár tünet az évek során megszűnt a várandósság, szoptatás és költözés alatt, az egészségem folyamatosan romlott. 2018-ban egy kisebb farmházba költöztem, és akkor minden összeomlott.

Laurának fájdalmas menstruációi, végbélvérzése, hasmenése, ételallergiája és szívritmuszavarai lettek. A tünetek listája egyre hosszabb lett, és nem értette, mi történik vele, ezért aztán urológust, kardiológust, gasztroenterológust és nőgyógyászt is felkeresett, de senki sem tudta összekötni a tüneteket és megtalálni azok közös pontját, kiváltó okát.

Az évek során megszámolhatatlan dolgon mentem át. Egy orvos azt hitte, endometriózis okozza a problémát, ezért ki akarták venni a méhem, de amit találtak, nem illett bele a gondolt képbe. Az a műtét elrontotta a hormonjaimat és mindent csak nehezebbé tett.

2024-ben, egy rosszabb epizódnál az orvosa megkérdezte Laurát, hol járt az elmúlt pár napban. Mikor elmondta, hogy egy 200 éves farmházban, az orvos azt javasolta, teszteljék a házat penész miatt – Laura erre még sosem gondolt.

A teszt után kiderült, hogy a ház minden részében jelen volt a penész, ezután Laura hónapokig változtatta a környezetét, hogy megtudja, tényleg a penész áll a problémái hátterében, vagy egy újabb tévútról van szó. Idővel kiderítette, hogy valóban a farmon lévő penész okozta a tüneteit.