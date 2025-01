A lakásokban felbukkanó penész nemcsak csúnya látvány, hanem rendkívül egészségtelen és kártékony is. Vannak azonban házi praktikák, amikkel megelőzhetjük a bajt, vagy mérsékelhetjük azt, ha már felütötte a fejét a penész. Ilyen a következő négy szobanövény is, amelyek jótékony hatással lehetnek az otthonunk páratartalmára.

Nem csak szépek, számos jótékony egészségügyi hatásuk is lehetnek a szobanövényeknek

Képünk illusztráció/Pexels.com

Télen sajnos a fűtési szezon, a ritkább szellőztetés és a benti teregetés miatt hatványozottan megnő a feketepenész kockázata, mivel a levegő páratartalma megnövekedhet az otthonunkban. Az alábbi otthonunkban is jól mutatható, és könnyen tartható növények azonban segíthetnek a problémán.

1. Anyósnyelv

Vastag levelei szivacsként nyelik el a lakásban felhalmozódott felesleges nedvességet és más káros anyagokat, így otthonunk levegőjét is tisztítja. Ismert a szárazságtűrő képességéről, elegendő csak 2–8 hetente öntözni, télen pedig még ennél is kevesebb vízre van szüksége, mivel ilyenkor nem növekszik aktívan. Nem igényel sok napfényt, így tökéletes választás sötét, potenciálisan nedves folyosókhoz vagy szobákhoz. Ha azonban gyenge fényű helyre teszed, készülj fel rá, hogy lassabban fog nőni, és kevesebb levele lesz – írja a Life.hu. Határozottan ajánljuk kezdőknek is, akik keveset tudnak foglalkozni a növényeikkel.

2. Vitorlavirág

Ha a legkockázatosabb szobába, a fürdőszobába szeretnél elhelyezni egy növényt, ne keress tovább! A vitorlavirág imádja a párát és a nedvességet, alapvetően az esőerdőkben nő, így itt is jól fogja magát érezni. Könnyen felszívja ráadásul a penészspórákat is. Azonban arra figyeljünk, hogy magasra rakjuk, hogy ne érjék el az állataink, ugyanis mérgező a levele. Nyáron félárnyékos helyen, télen pedig erős fényben érzi csak jól magát, úgyhogy érdemes a fürdőszoba ablakba helyezni.

3. Szobapáfrány

A szobanövények legismertebb és legkedveltebb tagja, mert nem csak feldob bármilyen lakást, elnyűhetetlen, és még a magas páratartalmú, penészedésre hajlamos helyeken is jól érzi magát. A fürdőszoba és a konyha kiegészítője is lehet, felveszi a harcot a penész ellen, a gondozása pedig a lehető legegyszerűbb: rendszeres locsolás és közvetett napfény. A levelei jól felszívják a levegő páratartalmát.