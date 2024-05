Így lesz tisztább az otthonod levegője! Kipróbált praktikák!

1. Fontos az időzítés

A rossz beltéri levegő az allergiához hasonló, szénanáthás tüneteket is okozhat, ezért érdemes rendszeresen kiszellőztetni a lakásban. A bent lévő por, a takarítószerek és a lakkok használata egyaránt kiválthat különféle tüneteket, amelyek enyhítésében segít a kereszthuzat. A pollenallergiásoknak azonban ügyelnie kell rá, hogy pollenszezonban mikor nyitnak ablakot. Ha elég meleg az idő, akkor érdemes késő estétől hajnalig szellőztetni - javasolja a Fanny magazin.

2. Készítsünk sajátot!

Bizonyos tisztítószerek olyan erős vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek miatt légzési nehézségek léphetnek fel. Egyes esetekben allergiás vagy asztmás rohamot is okozhatnak. Azért, hogy ezt elkerüljük, érdemes házi tisztítószert készíteni. Ehhez használhatunk szappant, vizet és ecetet, vagy szódabikarbónát.

3. Vajon elég tiszta?

Amennyiben a fűtőrendszer vagy a klíma szűrője eltömődött, illetve piszkos, az megakadályozza a levegő megfelelő áramlását. Ráadásul, ha emellett nedvesség is tapasztalható, könnyen megtelepszik a penészgomba. Cseréljünk legalább három havonta szűrőt, allergia esetén pedig érdemes havonta ellenőrizni a rendszert! Ne felejtsük el évente megnézetni szakemberrel is!

4. Legyen légmozgás!

A penészgomba a nedves helyeket kedveli, ezért érdemes rendszeresen páramentesíteni a fürdőszobát. Ennek érdekében nyissunk ablakot vagy kapcsoljuk be a ventilátort, miután lezuhanyoztunk! Így elérhetjük a megfelelő légmozgást.

5. Dobjuk ki időben

Ha túl hosszú ideig tároljuk a zöldségeket, illetve a gyümölcsöket, penészgomba képződhet rajtuk. Ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni őket és, ha találunk romlott, illetve penészes darabokat, dobjuk ki! Tovább megőrzik a frissességüket, ha közvetlen a fogyasztás előtt mossuk meg őket, a tárolás előtt nem.

6. Zöld utat kapnak

A szobanövények megkötik a szén-dioxidot és oxigént termelnek, ráadásul bizonyos fajták még vegyi anyagokat is képesek kiszűrni a levegőből. Ha nem vagyunk rájuk allergiásak, érdemes vitorlavirágot vagy Aloe Verát beszerezni.

Fotó: unsplash

7. Takarítsunk megfelelően

A portörlést érdemes mindig a magasabb polcokon kezdeni és fentről lefelé végezni. Takarítás közben emeljük fel a dísztárgyakat, a tárolódobozokat, a könyveket és a vázákat, majd töröljük át őket! Ne feledkezzünk el az alattuk lévő felület portalanításáról sem!

8. Száraz helyett nedves

Ha száraz törlőkendővel próbálunk megszabadulni a bútorokon lévő portól, azzal csak felkavarjuk azt, ezáltal visszakerül a levegőbe. Használjunk inkább speciális tisztítószert vagy nedves törlőkendőt a portalanításhoz!

9. Legyünk alaposak

Ügyeljünk a nehezen elérhető helyek tisztítására is, ellenkező esetben könnyen felhalmozódik a por az adott felületen! Ne hagyjuk ki a szekrény tetejét és a bútorokat is húzzuk arrébb, hogy kitarkítsunk mögöttük! A lámpaburákról is töröljük le a szennyeződéseket, ugyanis ha kihagyjuk őket, könnyen vastag porréteg képződhet rajtuk.

10. Cseréljünk huzatot!

Általában az ágyneműben található a legtöbb por, ezért érdemes legalább hetente huzatot cserélni. Ilyenkor alaposan poroljuk ki a paplant és a párnákat, a mosásnál pedig állítsunk be legalább 60 °C-ot!

11. Tartsuk tisztán!

A port a szobanövényekről is ajánlott letakarítani, ezzel segítve a megfelelő fotoszintézist. Amennyiben a rajtuk található porréteg még vékony, elég áttörölgetnünk őket egy portörlővel. Ezt érdemes néhány naponta megtennünk, így nem halmozódik fel rajtuk a szennyeződés. Amennyiben vastagabb porréteget találunk, töröljük át a leveleket egy nedves ronggyal! Figyeljünk rá, hogy alulról megtámasszuk őket, nehogy letörjenek!

12. Karcolások ellen

A TV képernyőjét, illetve a számítógép és a laptop monitorját érdemes mikroszálas kendővel áttörölgetni. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy a portalanítással kárt tegyünk az érzékeny felületekben.

13. Lényeges a fertőtlenítés

A billentyűzet könnyen beszennyeződhet, ami növeli a fertőzések kockázatát. Tisztítás közben fordítsuk lefelé és óvatosan rázzuk meg, hogy megszabaduljunk az esetleg ráhullott morzsáktól! Ezt követően használhatunk sűrített levegőt, amivel átfújhatjuk a klaviatúrát. Ezután egy kefével távolítsuk el a maradék szennyeződést, végül töröljük át a billentyűzetet egy nedves törlőkendővel!

14. Iktassuk be hetente

Porszívózzuk ki a szőnyegeket és mossuk fel a padlót legalább hetente egy alkalommal! Bizonyos porszívók úgy vannak kialakítva, hogy felfogják a port, így az nem jut vissza a lakás levegőjébe. Ha tehetjük, válasszuk ezt a megoldást!