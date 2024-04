Tiszta otthonra vágysz? Ez az öt tipp segít, hogy ezt elérhesd!

Szeretnéd végre rendezettebbé tenni a lakásodat? Akkor ez a néhány tipp, amelyet a Mindmegette osztott meg, nagyon hasznos lesz számodra! Ráadásul nem is nagy dolgokról van szó, hanem egyszerűen betartható apróságokról.

Képünk illusztráció / Fotó: unsplash

Rend a lelke mindennek

Persze a tisztaság is nagyon fontos, de a legtöbb helyen nem az a probléma fő forrása, hogy kosz van a lakásban, hanem inkább a rendetlenség okoz diszkomfort érzetet. Tehát nem feltétlenül az a dolgod, hogy nonstop törlőronggyal a kezedben menetelj, hogy minden porszemet eltüntess, hanem inkább figyelj, hogy sehol ne hagyj rendetlenséget! Így máris sokkal rendezettebb lesz a lakás.

Építsd be a rutinodba!

Nemcsak a rendrakás terén, de a takarításnál és a többi házimunkánál is nagyban megkönnyíti a dolgot, ha nem hagyod felhalmozódni. Például sokkal egyszerűbb és gyorsabb egy tányért elmosogatni magad után, mint a teljes készletet, amire már rászáradt az ételmaradék. A szárítóról is rögtön leszedheted a ruhát, amint megszáradt, rögtön söpörj fel, ha morzsás lett a padló, stb. Ne halogass, ha azonnal megcsinálod sokkal hamarabb tisztaság lesz, ráadásul beépül a napi rutinodba és egy idő után szinte észre sem fogod fenni és már el is végezted ezeket az apró feladatokat.

Ne halmozz!

Az előző pontból is jól látszik, hogy nem érdemes felhalmozni a teendőket. Tehát nem biztos, hogy az a nyerő taktika, ha minden héten szánsz egy napot a takarításra. Jobban jársz, ha azonnal megcsinálod, amint szükségét érzed. Poros a polc? Töröld le! Fogat mostál? Töröld át a mosdókagylót! Foltos a tükör? Csak egy mozdulat! Ezek csak néhány másodpercet vesznek el az életedből, de azonnal érezheted a hatásukat. Ha viszont már felhalmozódott a sok teendő, sokkal nehezebb lesz megcsinálnod.

Le a gyűjtögetéssel!

Sokkal egyszerűbb egy letisztult, rendezett lakást rendben tartani, mint azt, ami tele van mindenféle limlommal. Így ahogy a teendőket, úgy a tárgyakat sem érdemes halmozni. Gyűjts inkább élményeket, szép pillanatokat, ne pedig emléktárgyakat porfogónak, amik csak arra lesznek jók, hogy bosszankodj miattuk és ide-oda rakosgasd őket, azt a helyet keresve, ahol nincsenek útban.

Legyen egy rejtekhely!

Persze még így is mindenkinél vannak olyan tárgyak, amik nem mutatnak túl jól. Igen, még azoknál is, akik szerinted a világ legrendezettebb és legtisztább lakásában élnek. Hogy mi a titok? Egy rejtekhely, azaz egy sufni, egy fiók, vagy egy szekrényrész, ahova be gyorsan dobálni azokat a dolgokat, amikre szükség van, de esztétikailag jobb, ha nincsenek szem előtt.