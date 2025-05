Egyre több embert érint a stresszorexia: ezek a jelei

A stresszorexia azokat az anyákat is érintheti, akik már óvodás korú vagy ennél idősebb gyermeket nevelnek, a tüneteket pedig fokozza, ha több még ellátásra szoruló csöppség van a családban. Bár a csecsemőkorhoz képest ekkor már más a napi rutin, a feszültség nem feltétlenül enyhül: az anyák többnyire zsonglőrködnek a háztartás, a munka, vagy a munkába való visszatérés, a gyerekek óvodai-iskolai teendői és a saját mentális, illetve fizikai igényeik között, miközben alig, vagy egyáltalán nem marad idejük és energiájuk önmagukra. A tartós túlterheltség, az állandó készenlét, a „folyamatosan kell valamit csinálni” érzése továbbra is krónikus stresszforrás marad. Ilyen életvitel mellett nem csoda, ha a nők rendszeresen kihagyják a reggelit, az ebédet, vagy csak a gyerekek maradékát eszik meg.

Nem érdemes spórolni az evésen

A stresszorexia megelőzésében kulcsszerepe van a tudatos stresszkezelésnek, a megfelelő időmenedzsmentnek, és a rendszeres, kiegyensúlyozott táplálkozásnak, amivel az édesanya példát is mutathat a gyermeke(i)nek. Fontos, hogy a nap folyamán legalább néhány percet szorítson ki magának az anyuka, amikor nyugodtan megehet valamit. Ebben segíthet az étkezések előretervezése, a könnyen elérhető, ugyanakkor tápláló ételek bekészítése, és az is, ha a partner vagy más családtag bevonható a mindennapos teendőkbe, amivel lekerülhet némi teher az anyáról. A stressz csökkentésében hasznosak lehetnek a rövid relaxációs gyakorlatok, a séta, vagy bármilyen mozgás a friss levegőn de az egyszerűbb légzőtechnikák, a zenehallgatás, olvasás is.

Amennyiben a tünetek tartóssá válnak – például hirtelen fogyás, kóros kimerültség, szorongás jelentkezik –, érdemes mihamarabb szakember segítségét kérni, aki lehet háziorvos, dietetikus vagy pszichológus. Célszerű viszont mindenekelőtt a megelőzésre koncentrálni, aminek alapja az önmagunkra fordított idő és figyelem, illetve az, hogy az evésre ne egy újabb „feladatként”, hanem az öngondoskodás egy formájaként tekintsünk.

A 10 leggyakoribb tünet: 1. háttérbe szoruló étkezések, étvágytalanság

2. kellemetlen, szorongáskeltő az evés gondolata

3. nem tervezett testsúlycsökkenés

4. lehangoltság, szorongás

5. alacsony energiaszint, fáradékonyság, alvászavar

6. nyugtalanság, idegesség, érzelmi labilitás, sírásra való hajlam

7. koncentrációzavar, szédülés

8. tartós alultápláltság esetén menstruációs zavarok

9. hasi diszkomfort érzés, émelygés

10. tenziós fejfájás tompa, szorító vagy nyomó érzésse