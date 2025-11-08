RETRO RÁDIÓ

Nem bírta a nyomást: Könnyekben tört ki a Megasztár versenyzője

Bíró Csongornak nagyon rosszul esett a Mesterek kritikája.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 21:58
Megasztár vélemény Bíró Csongor

A Megasztár egyik legfiatalabb versenyzője, Bíró Csongor az előző élő adás szünetében összeomlott a feszültség és a kritika súlya alatt. Elsírta magát a backstageben, annyira rosszul estek neki a megjegyzések. Most ebben a lelkiállapotban kellett előadnia dalát.

Bíró Csongor a Megasztár színpadán. Fotó: Kovács Dávid
Bíró Csongor a Megasztár színpadán. Fotó: Kovács Dávid

Marics Peti tudta, hogy ebből fel kell állniuk közösen, ezért végig izgult a versenyzőért. Azonban úgy érezte, hogy sikerült megugrania a feladatot.

Curtis viszont a verse-ben ismét bizonytalannak érezte a fiú hangját, amely ismét úgy látszott, hogy szíven ütötte Csongit.

Tóth Gabi bocsánatot kért tőle, hogy a múltkori adásban olyan keményen kifejtette a véleményét a teljesítményével kapcsolatban, és ezzel megbánthatta őt.

Herceg Erika szerint Csongiban még mindig benne maradt a múlthét feszültsége, amely a mai adásig sem tudta elereszteni, ez pedig rányomta a bélyegét a mostani dalra is.

Marics Peti erre reagálva kifejtette, hogy nagy bizonyítási vágy volt Csongiban, rizikós dalt választottak, de teret akart adni a fiúnak, hogy kibontakozzon a dalban. Herceg Erika azonban nem hagyta annyiban: szerinte visszafogott volt, és Csongor többre képes ennél. Curtis pedig folytatta saját véleményét: sok helyen mély volt Csonginak a dal.

Bíró Csongor ennek ellenére négy igennel kapott csillagot a Mesterektől.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu