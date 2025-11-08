Nem bírta a nyomást: Könnyekben tört ki a Megasztár versenyzője

A Megasztár egyik legfiatalabb versenyzője, Bíró Csongor az előző élő adás szünetében összeomlott a feszültség és a kritika súlya alatt. Elsírta magát a backstageben, annyira rosszul estek neki a megjegyzések. Most ebben a lelkiállapotban kellett előadnia dalát.

Bíró Csongor a Megasztár színpadán. Fotó: Kovács Dávid

Marics Peti tudta, hogy ebből fel kell állniuk közösen, ezért végig izgult a versenyzőért. Azonban úgy érezte, hogy sikerült megugrania a feladatot.

Curtis viszont a verse-ben ismét bizonytalannak érezte a fiú hangját, amely ismét úgy látszott, hogy szíven ütötte Csongit.

Tóth Gabi bocsánatot kért tőle, hogy a múltkori adásban olyan keményen kifejtette a véleményét a teljesítményével kapcsolatban, és ezzel megbánthatta őt.

Herceg Erika szerint Csongiban még mindig benne maradt a múlthét feszültsége, amely a mai adásig sem tudta elereszteni, ez pedig rányomta a bélyegét a mostani dalra is.

Marics Peti erre reagálva kifejtette, hogy nagy bizonyítási vágy volt Csongiban, rizikós dalt választottak, de teret akart adni a fiúnak, hogy kibontakozzon a dalban. Herceg Erika azonban nem hagyta annyiban: szerinte visszafogott volt, és Csongor többre képes ennél. Curtis pedig folytatta saját véleményét: sok helyen mély volt Csonginak a dal.

Bíró Csongor ennek ellenére négy igennel kapott csillagot a Mesterektől.