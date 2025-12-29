Mihez kellene a pénz, polgármester úr? Kiss László panaszkodik az óbudai költségvetés miatt

Kiss László baloldali polgármester kifogásolja a szolidaritási hozzájárulást, miközben ideológiai programokra fordítják a kerület költségvetési forrását. Óbuda állapota a rendszerváltás előtti időket idézi, elhanyagoltak az utak, nyáron a gazt sem gondozza senki, de a felelősséget nem vállalja Kiss László. Az elfogadott 74 milliárdos költségvetés kétszerese a 2019-esnek, mindebből persze csak a szegényebb kerületektől sajnálja a pénzt a baloldali polgármester.

Kiss László sajnálja a pénzt a szegényebb kerületektől? Fotó: MW

Kiss László kormányzati elvonásokról beszél – hova folyik is el a költségvetés nagy része?

Óbuda költségvetését elfogadták 2026-ra, amelyből jelentős forrás jut olyan ideológiai programokra, amelyek a baloldali, drogpárti politika kiszolgálását szolgálják. A Kiss László szabadulása után kialakult fejetlenség és a helyi adók, valamint a közterület-használati díjak emelkedése mind a lakókat terhelik. A kerületben élők elégedetlenek, viszont a polgármester így is másra mutogat.

Köszönöm a kormánynak, hogy a kerület fizeti a legtöbb szolidaritási hozzájárulást a Fővárosban; 5,9 milliárd forintot. Költségvetésünk az általunk nyert fejlesztési forrásokkal megduplázódott, a kormányzati elvonás 11-szeresére nőtt!!!

– írja Facebook posztjában Kiss László. Miért is van szükség a szolidaritási hozzájárulásra és mégis hova folyik valójában Óbuda költségvetésének nagy része?

A szolidaritási hozzájárulás egy olyan különadó, amit a jobb anyagi állapotban lévő önkormányzatok fizetnek be az államkincstárba, hogy ebből finanszírozzák a szegényebb települések működését.

A kormány az önkormányzatok és a települések között is azért vezette be a szolidaritási hozzájárulást, hogy finomhangolja az önkormányzatok működését. A cél az volt, hogy kezelhetőbbé váljon az a probléma, miszerint a magyar települések kétharmadának szinte semmiféle saját adóbevétele nincs.

Kiss László polgármester hivatali vesztegetése kapcsán több, mint 18,1 millió forint többletet mutattak ki, amely visszaosztásokból, fiktív szerződésekből, valamint megrendelésekből szerzett visszatérítésekből vándorolt Kiss László zsebébe. Talán nem véletlen, hogy a polgármester sajnálja a pénzt a kevésbé jó anyagi állapotú kerületektől.

Mert ott cégek és vállalkozások jól működnek, és adót termeknek. Inkább büszkék legyenek. Hozzájárulnak a főváros zökkenésmentes működéséhez.

– fogalmazott az egyik kommentelő Kiss László posztja alatt. A baloldali polgármester "kormányzati elvonásokra" és "sarcolásokra" hivatkozik, miközben az óbudai önkormányzat nem fordít pénzt a biztonságos utakra és járdákra, az Ürömi úti és a többi óvoda felújítására, a szociális bérlakásokra, kulturált WC-kre a Római parton, valamint felújított közösségi házra Békásmegyeren. Ráadásul hat óvoda bezárását is megszavazták.