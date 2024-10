A Néprajzi Múzeum új, minden eddiginél nagyobb és átfogóbb gyűjteményi állandó kiállítását már a nagyközönség is látogathatja. Az új gyűjteményi tárlat kilép a kiállítóterekből is, hatása az egész épületben tetten érhető. Nemcsak új színekkel és anyagokkal, újrarendezett terekkel találkozhatnak a látogatók, hanem új pihenőhelyekkel, valamint multimédiás alkalmazások, szolgáltatások is várják őket.

Egy 731-ben készült maja kőtábla a legrégebbi és legtávolabbról érkezett műtárgy a Néprajzi Múzeum állandó kiállításán Fotó: Bánkúti Sándor

A tárlat különlegességét jól mutatja, hogy míg a legrégebbi darab egy 731-ben készült, 170 kg-os maja uralkodó kőtábla, addig a legfrissebb tárgy egy 2020-ban készült matyó kötény, amelyet másfél hónapon keresztül kimondottan a kiállításra készítettek. Ezeken kívül a több mint háromezer négyzetméteres kiállítótérben nyolc tematikus egységben csaknem 3600 műtárggyal találkozhatnak a látogatók.

A kiállításon bejárhatjuk a világot Kalotaszegtől Afrikáig a fonográffal népzenét gyűjtő Bartók Bélával, az Óceániát felderítő Bíró Lajossal vagy az archaikus népi kultúrát kutató Györffy Istvánnal, de az időben is visszarepülhetünk. Megnézhetjük, milyen viseleteket, bútorokat láthattak a Néprajzi Múzeum első állandó kiállításának látogatói 1898-ban, érezhetjük az Ezredéves Országos Kiállítás Néprajzi Falu miliőjét.

A kiállítás legújabb darabja egy matyó kötény (középen), amely 2020-ban készült Fotó: Bánkúti Sándor

Orbán Viktor megnyitóbeszédében felidézte, hogy a múzeum 2022-ben átadott épülete 12 nemzetközi díjban részesült, majd megköszönte Ferencz Marcel építésznek a nagyszerű munkát. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a mostani esemény szerves része az egész Városliget megújítását célzó erőfeszítéseiknek.

A kormányfő elmondása szerint a liget megújítása lendületesen halad.

A Néprajzi Múzeum új, állandó kiállításával kapcsolatban így fogalmazott:

Most már nemcsak a külsőt lehet díjazni, hanem a belsőt is; az új, állandó kiállítással a múzeum épülete betöltheti hivatását, helyet ad a magyar népi kultúra tárgyi emlékeinek.

A magyar élet és a magyar jövő archimédeszi pontjaként értékelte a magyar kultúrát, ide értve a tárgyi kultúrát is. Orbán Viktor a magyar táncházmozgalom atyját, Sebő Ferencet idézve hangsúlyozta: „a hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg, és nem is őrizni kell, mert nem rab, hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket”. Azzal a gondolattal toldotta meg az idézetet, hogy mi, magyarok csak akkor maradhatunk meg, ha megéljük a kultúránkat és hagyományainkat.