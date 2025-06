Mennyire vagy művelt zeneileg? - Kvízünkből most minden kiderül

A zene világnapja június 21-én van, ami 2025-ben szombatra esik. Ezen a napon valósággal szippantani lehet a zenét, hiszen valamennyi országban, így nálunk is számos zenei programot tartanak. A mai kvízben a zenei műveltséget tesszük próbára, természetesen játékos formában. Te mennyire vagy képben a zene világával?

A zene világnapja emlékeztet, hogy a zene összehoz bennünket. Fotó: blocks / unsplash.com – Képünk illusztráció

A zene világnapja - te milyen zenében érzed otthon magad?

A Zene Világnapja éves ünnepet 1982-ben indították el Franciaországban. Ma már több mint 120 országban rendeznek különböző zenei programokat ezen a napon. Az ünnep célja, hogy megosszuk egymással a zene örömét, bemutassuk annak sokszínűségét, valamint ünnepeljük az amatőr és a profi előadókat is.

Mi magyarok a komolyzenében és a könnyűzenében is maradandót alkottunk. A világot Bartók Béla és Kodály Zoltán mellett nemzetközileg turnézó könnyűzenei együttesekkel is megajándékoztuk. Legyen az az Omega, a Locomotiv GT, a Hungária vagy éppen az angolul alkotó Paddy and the Rats együttes, a magyar nép a zenekultúra megkerülhetetlen jelensége a könnyűzenében is.

Az alábbi kvízben a komolyzene, a könnyűzene és a jazz zene ismert alakjaiból, formációiból, zeneműveiből válogattunk. Melyik műfaj áll hozzád a legközelebb? Mennyire vagy képben az egyes műfajokkal?