77 éves lett az ország legismertebb zeneszerzője - milliók dúdolják a slágereit

Isten éltesse az ország legismertebb zeneszerzőjét

Presser Gábor 1948. május 27-én született Budapesten, vagyis ma ünnepli a 77. születésnapját. Néhány érdekesség az előadóművészről: 1967-től kezdve az Omega saját dalainak zenéjét írta. Még azon a nyáron bevették zenészként is, majd több kislemez után ő lett az első három Omega-album első számú zeneszerzője. 1971 januárjában aztán új zenekar kezdett szerveződni, és áprilisban hivatalosan is megalakult a Locomotiv GT, röviden LGT- olvasható a Wikipédián. Presser Gábor azóta is az egyik legmeghatározóbb alakja a magyar könnyűzenének, zeneszerzőként, előadóként, zenei vezetőként és producerként is hatalmas életművet tudhat maga mögött. Számtalan ismert dal, album és színpadi mű köthető a nevéhez, mint például a

Gyöngyhajú lány

Petróleumlámpa

Ha én szél lehetnék

Régi csibészek

Neked írom a dalt

Mindenki másképp csinálja

Szólj rám, ha hangosan énekelek

Jóbarátok vagyunk

Ringasd el magad

Presser Gábor ma ünnepli a 77. születésnapját. Fotó: Mediaworks archívum

94 éve emelkedett a magasba először ember egy léggömbbel

Méghozzá 1931. május 27-én, az Auguste Piccard által építtetett léggömbbel. Az 14000 köbméteres léggömb (sztratosztát) alumíniumból készült és egy 2,2 méter átmérőjű, légmentesen zárt utasterű gömböt emelt fel, ebbe zárkóztak a kutatók a kísérlet idejére. Piccard a felszállás helyéül a bajorországi Augsburgot szemelte ki, ahol a léggömböt gyártó cég repülőtere volt.

12 éve hunyt el Bárdy György

Bárdy György színész, aki többek között Jumurdzsákot játszotta az Egri csillagokban, 2013-ban ezen a napon hunyt el. Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész volt. Főbb szerepei közül néhány: Kárpáthy Zoltán; A kőszívű ember fiai; Gábor diák; Valahol Európában; A Hamis Izabella; Hahó, Öcsi!; Bob herceg; János vitéz; Így írtok ti; A Hídember; Magyar vándor.

Két éve tűnt el Suhajda Szilárd

2023. május 25. és 27. között hunyt el Suhajda Szilárd magyar hegymászó. Az akkor 40 éves expedíciós május 23-án indult el utolsó, végzetes csúcstámadására a Mount Everest 8848 méteres csúcsa alatt kialakított négyes táborából. Szilárdnak eközben május 27-én végleg nyoma veszett.