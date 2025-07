"Köszönöm, Istenem!" Könnyekig meghatották Rubint Rékát

Rubint Rékát ismét a szeretetükkel ölelték körbe azok, akik a legfontosabbak számára: a családja és a barátai. Az ország legismertebb fitneszedzője és életmódtanácsadója a közösségi oldalán osztotta meg azt, ahogy a barátai egy igazán különleges ajándékkal lepték meg a születésnapja alkalmából: egy festménnyel, amelyen a férjével, Schobert Norbival és három gyermekükkel láthatóak. A megható ajándék mellett Réka egy rövid, ám annál erőteljesebb üzenetet fogalmazott meg: „Köszönöm, Istenem, a Barátaimat!”

Több mint két évtizedes pályafutása során Rubint Réka több százezer embert ösztönzött arra, hogy egészségesebben éljen.

Ez az egyetlen mondat is jól mutatja, milyen fontos helyet foglalnak el a barátok Réka életében. Több mint két évtizedes pályafutása során több százezer embert ösztönzött arra, hogy egészségesebben éljen, kitartóan mozogjon és szeresse önmagát , ám a siker mellett mindig hangsúlyozta, hogy az emberi kapcsolatok, a család és a barátok adják az igazi erőt. Réka soha nem titkolta, hogy a munkássága nem csupán az edzésről szól: egy olyan összetartó közösséget épített fel, amelyben a tagok támogatják egymást a nehéz időkben is. A rajongók és követők ezúttal is megindultan reagáltak, hiszen a kép és a poszt is azt bizonyítja, hogy a fitneszedző életében a szeretet és a hála mindennél fontosabb értékek.

Aki ennyi ember életét változtatta meg, az megérdemli a legnagyobb szeretetet!

- írta egy hozzászóló.

Példaértékű, amit csinálsz, Réka, nemcsak a sportban, hanem emberileg is!

- tette hozzá egy másik követő.

A gyönyörű rajz Rékáék otthonában kap helyet, hogy minden egyes nap emlékeztesse őt arra: a család és a barátok szeretete az, ami igazán számít. És hogy mindezért csak hálás lehet, pontosan úgy, ahogy bejegyzésében is írta.

A fényképeket és a posztot IDE kattintva lehet megtekinteni!