Megható sorok: Schobert Norbi a köszöntésében már az unokákra célzott

Rubint Réka és Schobert Norbi nemcsak a hazai fitneszvilág alakjaiként, hanem házaspárként is hírnévre tettek szert. Nem is csoda, hiszen már hosszú évek, évtizedek óta boldog házasságban élnek, mialatt időről időre bebizonyítják azt, a szerelmük ma is ugyanolyan, ha nem erősebb, mint annak idején. Nemrégiben erre az szolgáltatott példát, amint Schobert Norbi néhány könnyfakasztó sorban üzent a feleségének, aki ma ünnepli a születésnapját.

Schobert Norbi és Rubint Réka/ Fotó: Mediaworks Archív

Édes kis Szerelmem! Életem egyetlen első és utolsó igaz Szerelme! Drága Védőangyalom! Teljes szívemből és lelkemből kívánom Neked, hogy ma kezdődjön életed B oldala! Kívánok Neked még ugyanennyit, egészségben, boldogságban! Rengeteg unokával! Amíg tudok mindig Veled leszek. Egy életen át és azon is túl, mert igaz szeretetet, boldogságot, motivációt csak Tőled kaptam és kapok! Nagyon szeretlek, de nincs arra szó, hogy mennyire!

- írta meg egy Instagram-posztban Norbi, mialatt számtalan fotót is megosztott, amelyek az évek során készültek Rékáról, kettejükről, illetve, a gyermekeikről.

Isten éltesse sokáig a fitneszladyt!