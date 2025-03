Váratlan bejelentéssel sokkolt Rubint Réka: "Leléptünk!"

Rubint Réka és férje, Schobert Norbi nem csupán a hazai fitneszvilág alakjaiként, hanem házaspárként is jól ismertek. Nincs ebben semmi meglepő, figyelembe véve, hogy már hosszú évek, évtizedek óta kitartanak egymás mellett, támogatják a másikat, és időről időre bebizonyítják azt is, hogy a szerelmük most is ugyanolyan erős, mint évekkel ezelőtt. Ezek után talán sokan meglepődhettek, amikor Réka a minap azt a hírt jelentette be a közösségi oldalán, hogy lelép, és viszi magával a kisebbik fiukat is, Zalánt, aki a közelmúltban ünnepelte a születésnapját.

Rubint Réka a kisebbik fiával utazott el / Fotó: Szabolcs László

Akkor mi most leléptünk. Szülinapi Anya- Fia hosszú hétvége ON. Csak mi, ketten! Pillanatok, melyek soha nem jönnek vissza… És én erre mindig nagy hangsúlyt fektettem, hogy külön-külön is értékes, minőségi időt töltsek a gyermekeimmel

- magyarázta el Instagramon Réka, a repülőtéren készült fotó társaságában.

Megható. Szerencsések a gyerekeid, hogy az anyukájuk így gondolkodik és a legfontosabb, hogy így is cselekeszik. Jó szórakozást nektek, a szülinapost Isten éltesse sokáig!

- jegyezte meg az egyik kommentelő.

Érezzétek jól magatokat Rékám! Az élet gyorsan megy

- tette hozzá egy másik rajongó.

