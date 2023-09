Németh Kristóf meglepő vallomása: Minden egy biciklibalesettel kezdődött

Németh Kristóf a színészkarrierje kezdetéről mesélt, és azt is bevallotta, nem szeretné, ha fiai követnék őt ezen a pályán.

Fotó: Bach Máté

„Nem kívánom a fiamnak, hogy színész legyen"

Kristófnak három gyermeke van: Lóci, Levente, s a legkisebb, a néhány hete született Olivér. Bár Kristóf színészként találta meg a helyét, mégsem szeretné, ha utódai a nyomdokaiba lépnének.

„Nem kívánom a fiamnak, hogy színész legyen! Én nagyon nehéznek látom most a helyzetet egy pályakezdőnek. Nem is tudom, hogy én színész lennék-e, ha most kéne kezdenem. Egyébként valószínűleg igen.”

Bár Magyar Attila színész barátommal azzal szoktunk viccelni, hogy aki 40 éves kora után is úgy gondolja, hogy színész akar lenni, annál van valami probléma

– idézte fel az apuka az Adom a napom műsor streamingjében.

Biciklibalesetből lett karrier

A színész az ő pályája kezdetét is felfedte: minden egy biciklibalesettel kezdődött.

„Volt az a bringás kis baleset, aminek nem lett semmilyen egészségügyi következménye. Az lett belőle, hogy akivel összeütköztem, elkezdtünk haverkodni: gyere fel hozzánk játszani, én felmegyek hozzátok játszani. Elkezdődött egy baráti viszony kialakítása.”

Én még nem tudtam a megismerkedésünkkor, hogy ki az ő anyukája, nagymamája. Aztán kiderült, hogy ennek a Márk nevű srácnak az anyukája Földesi Margit, aki azóta intézménnyé vált, A Margit, így szokták mondani.

„Margit abban az évben alapította meg az akkor még Színjáték névre keresztelt közösségét, amiről mindig elmondjuk: nem színészképző, nem színészgyerekképző: hanem kreativitás- és készség fejlesztő közeg” – fogalmazott Kristóf, aki a váratlan ismeretség révén Margit első tanítványainak egyike lett, csak úgy, mint Haumann Petra, Horváth Lili, Dobó Kata és sok más nagy név. A többi pedig, ahogy mondani szokták, már történelem.