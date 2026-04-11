Szívéhez kapott Liptai Claudia: nem semmi, mit művelt A Nagy Duett színpadán Gesztesi Panka!
A szíve a torkában dobogott mindvégig! Megható produkcióval búcsúzott Gesztesi Panka és profi mestere.
Liptai Claudia előre leszögezte, mielőtt lánya, Gesztesi Panka és mestere, Kovács Áron másodjára is színpadra lépett volna A Nagy Duettben: nem támogatja mindazt, ami most következik.
A páros egy igazán megható számmal, A legnagyobb showman című musical A Million Dreams című dalával lépett színpadra, melynek során Panka légtornászként is bizonyíthatott - méghozzá rögzítés nélkül!
Az előadással egyébként mindenki szívét sikerült megérinteniük, mialatt Liptai Claudia - a helyszíni beszámolók szerint -, le sem vette a szemét a lányáról, aggodalommal, ám egyben büszkén követte figyelemmel az eseményeket.
A végén szem nem maradt szárazon: a zsűri több tagja, Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna is meghatódott, mialatt Claudia szintúgy a könnyeivel küszködve elárulta, rengeteget adott neki ez a műsor.
Őszinte leszek, én nem voltam mindig ott a Pankának, amikor ott kellett volna lenni, és ez az elmúlt kilenc hét egy olyan közösséget hozott, amit már soha semmi el nem tud választani
- mondta el a műsorvezető.
