Szívéhez kapott Liptai Claudia: nem semmi, mit művelt A Nagy Duett színpadán Gesztesi Panka!

Liptai Claudia előre leszögezte, mielőtt lánya, Gesztesi Panka és mestere, Kovács Áron másodjára is színpadra lépett volna A Nagy Duettben: nem támogatja mindazt, ami most következik.

Nem semmi, mit művelt Gesztesi Panka / Fotó: Tumbász Hédi

A páros egy igazán megható számmal, A legnagyobb showman című musical A Million Dreams című dalával lépett színpadra, melynek során Panka légtornászként is bizonyíthatott - méghozzá rögzítés nélkül!

Elképesztő: Gesztesi Panka mindenkit elkápráztatott A Nagy Duett színpadán / Fotó: Tumbász Hédi

Az előadással egyébként mindenki szívét sikerült megérinteniük, mialatt Liptai Claudia - a helyszíni beszámolók szerint -, le sem vette a szemét a lányáról, aggodalommal, ám egyben büszkén követte figyelemmel az eseményeket.

A végén szem nem maradt szárazon: a zsűri több tagja, Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna is meghatódott, mialatt Claudia szintúgy a könnyeivel küszködve elárulta, rengeteget adott neki ez a műsor.

Őszinte leszek, én nem voltam mindig ott a Pankának, amikor ott kellett volna lenni, és ez az elmúlt kilenc hét egy olyan közösséget hozott, amit már soha semmi el nem tud választani

- mondta el a műsorvezető.