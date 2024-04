Te le tudnál érettségizni irodalomból? Próbáld ki! - Kvíz

Már csak egy hét, és kezdődik a középiskolások legnagyobb vizsgája, az érettségi. Idén a központi érettségi vizsgák május 6-ától május 27-ig tartanak. Kvízünk a felkészülés játékos része is lehet, de idősebbek is kipróbálhatják, mire emlékeznek még a középiskolai tanulmányaikból.

A magyar irodalom érettségi 2024. május 6-i héten kezdődik. Fotó: MTI

Az érettségit 175 évvel vezették be, a 1848-49-es forradalom leverését követően. A frissen kinevezett osztrák vallás- és közoktatási miniszter az egész monarchiára kibocsátott egy rendeletet, amely bevezette az érettségit. Ez a számonkérés egyben a továbbtanulásra szolgáló alkalmassági vizsga volt. A lányok a századforduló idején még csak külön engedéllyel vizsgázhattak magánúton. 1915-ben engedélyezték, hogy nyilvánosan, és ne magántanulóként letegyék az érettségit. Azóta nagyot változott a világ és az érettségi feladatsorok is, de a felnőtté válás első komoly vizsgáját senki sem felejti el. A nagy rajt előtt már a szülők is izgulnak, nemcsak a diákok. Most az online térben mindenki kipróbálhatja magát magyar irodalomból a Metropol mini érettségijén.

Kezdődjön a kvíz!