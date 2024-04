Mindenki megdöbbent, óriási örömhírt jelentett be a királyi család: gyermekáldás elé néz a hercegi pár

Az utóbbi időben szinte csak rossz hírek érkeztek a brit királyi családról, így most különösen nagy öröm, hogy végre valami jót is hallani.

Gyermeket vár a walesi hercegi pár közeli baráti párja. Fotó: Neil Hall

Örömhírt jelentett be Vilmos herceg közeli barátja, Jordánia koronahercege. Hussein herceg és felesége Rajwa hercegné ugyanis első közös gyermekét várja, mindössze pár hónappal esküvőjük után. A hercegi pár még tavaly kötötte össze az életét Ammanban, ahol rengeteg királyi család tiszteletét tette, köztük a brit monarchia is. Vilmos herceg, Katalin hercegné, Beatrice hercegnő, illetve Carole és Pippa (Katalin édesanyja és testvére) mind ott volt a jeles eseményen.

A hírt a jordán királyi család közleményben erősítette meg:

Szeretnénk kifejezni gratulációnkat a hír hallatán II. Abdullah király őfenségének és Rania Al Abdullah királyné őfenségének, továbbá jókívánságainkat küldjük Al Hussein koronahercegnek és Rajwa hercegnének jó egészséget és örömteli babavárást kívánva.

A jordán koronaherceggel Vilmos kifejezetten jó kapcsolatot ápol, amely az esküvőn is látszott. Egy 2018-as szóló út során Jordániába a brit trónörököst például nem mást fogadta, mint Hussein herceg. Emellett maga Jordánia Katalin számára is rendkívül fontos, ugyanis a hercegné három évet élt ott korábban, amikor is apa a British Airways munkatársaként ott kellett dolgozzon. A walesi hercegi pár ráadásul még egy saját családi nyaraláson is részt vett Jordániában a gyermekeikkel együtt. - írja a Mirror.