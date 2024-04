Szívszaggató, mit tett Katalin hercegné a rákos gyermekekért

Katalin hercegné mindig is szívén viselte a gyermekek sorsát, s még évekkel a rákdiagnózisa előtt is megható gesztust tett a daganatos betegségben szenvedő kicsikért.

A hercegné talán sosem gondolta, hogy neki is meg kell majd küzdenie a gyilkos kórral (Fotó: PA / Northfoto)

Paróka készült Katalin hercegné hajából

Vilmos herceg felesége az egész világot sokkolta, mikor nemrég nyilvánosság elé tárta rákbetegségét. A gyilkos kór elleni küzdelem korábban is foglalkoztatta, néhány éve egyedi módon kedveskedett a beteg gyerekeknek.

A People magazin most felidézte: 2017-ben Katalin hercegné drasztikus frizuraváltáson esett át. Ennek hátterében pedig nem holmi női szeszély állt: Kate a levágott tincseket jótékony célra ajánlotta fel. A hercegné fényes barna hajából ugyanis egy rákos gyermekeket támogató alapítvány jóvoltából paróka készült.

„Jó érzés arra gondolni, hogy valahol egy – sőt, talán több – gyermeknek készítettek parókát, ami Katalin hercegné haját tartalmazza” – mondta az alapítvány szóvivője a People-nek. „Nagyon kedves gesztus, remek módja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, ráadásul Katalinnak gyönyörű a haja, bárki boldogan elfogadná!” – lelkendezett a szóvivő, majd hozzátette, hogy az adományozás névtelenül zajlik, így nem tudni pontosan, hogy végül ki, vagy kik kaptak az előkelőség tincseiből.

Nyolcéves kislány támogatja Katalint

Nem ez volt az egyetlen eset, hogy Katalin hercegné daganatos beteg gyermeknek segített. Korábban kétszer is meglátogatott egy kislányt, aki korábban legyőzte a leukémiát. A nyolcéves Mila nem sokkal azután, hogy Katalin vallomást tett a betegségéről, rögtön nyilvánosság elé állt, és kijelentette: most ő szeretné felvidítani Katalint. A kislány anyukája megpróbálja felvenni Kate-tel a kapcsolatot, hogy elérje, újra találkozhassanak Milával.

„Katalin édesanya, feleség, fiatal, gyönyörű és sportos: mégis szembe kell néznie ezzel a kórral. Ez is mutatja, hogy a rák nem válogat, bárkit, bármikor megtámadhat. Békés és gyors felépülést kívánunk neki” – üzente az anyuka.