Csuti rejtélyes nyilatkozata: szintet léphet a kapcsolatunk

Válása után semmit nem szeretne elsietni Csuti, aki nemrég tért haza Párizsból, ahová romantikus nyaralásra utazott szerelmével , Sudár Biankával kettesben. Kapcsolatuk egy éves évfordulójához közeledve a Sztárok a reptéren műsorvezetője bevallotta: hosszú távon képzeli el a közös jövőt - írja a Ripost.

Csuti imád utazni, párjával még kapcsolatuk elején Dominikát keresték fel, ami - ahogy akkor fogalmazott - vízválasztó volt: akkor ébredtek rá, hogy tényleg összepasszolnak. A karibi téli nyaralás óta fokozatosan lépi meg a szinteket a kapcsolatuk, össze is költöztek, és most már szinte mindent együtt csinálnak.

Egy közös út mindig jót tesz a kapcsolatnak, már a reptéren kellemes izgalom lesz úrrá az emberen, aztán összebújás a repülőn, majd felfedezni együtt egy várost. Mi itthon is szívesen megyünk el pár napra valahova, akár egy wellness szállóba is, mert belföldön is csodálatos helyek vannak. Mindig jót tesz az embernek, ha kiszakad a napi rutinból, a munkából, kell a feltöltődés!

- árulta el az üzletember, aki párja szüleihez is szívesen utazik, úgy is, ha Bianka csak később tudja követni. "Nagyon jóban vagyok a szüleivel és a testvérével is, mindig feltöltődve jövök onnan vissza Budapestre. Párizs meg nyilván a maga romantikájával maga volt a csoda! Minden nevezetességet megnéztünk, nagyokat, napi húsz kilométereket sétáltunk”

Csuti azt is elárulta, hogy bármilyen tökéletes is a kapcsolatuk, előfordulnak náluk is veszekedések. "Szerintem teljesen normális, hogy vannak dolgok, amikben nem ugyanaz a véleményünk. De azért is működik ilyen jól a kapcsolatunk, mert mindent meg tudunk beszélni és elfogadjuk a másik véleményét!"

Miután a párkapcsolat ilyen szépen halad előre, felmerül a házasság gondolata is, amivel kapcsolatban az üzletember, aki korábban Kulcsár Edina férje volt, azt nyilatkozta: a házasság intézményében nem csalódott, Isten színe előtt örök hűséget esküdni egymásnak, az a családnak is fontos, de egyelőre még nem tudja, megkéri-e kedvese kezét. Abban viszont biztos, hosszú távra tervez a lánnyal.