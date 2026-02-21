Hajítórém garázdálkodik Csepelen: botrányos, mire vetemedett!

Inkább messziről elkerülik a csepeliek azt a panelházat, ahol egy hajítórém garázdálkodik. Az Árpád utca elején egy olyan társasház áll, amelynek egyik lakója képes rendre valami újat mutatni. Igazán kreatív alak, mindig van ötlete, amivel felborzolja a kedélyeket – vagy legalább megnevetteti a környékbelieket. Na persze nem mindenkinek vicces, amit művel. Valentin-napon is produkálta magát a titokzatos lakó, egy környéken élő szerint korántsem mulatságos, amit tett. Ezt látnod kell!

A hajítórém épp a szerelmesek napján csapott le (Fotó: K.L. / Összefogás Az Ady Telepért Facebook-csoport / Olvasói fotó)

Mit csinál a hajítórém?

A csepeli Árpád utcában hiába hullottak le a falevelek és hajlítgatja erőszakosan a szél a kopasz ágakat, van, amit már a természet sem tud lerángatni az egyik fáról. Az utca elején egy olyan társasház áll, amelynek egyik lakója arról híres, hogy rendre valamit kihajít az ablakon. Az arcát sosem látják, csak a kezét, ahogy épp valamit megun és kidobja az ablakán. Kéz felbukkan, tárgyak hullanak – ez a módi a titokzatos alaknál, akinek a beceneve egyszerűen: a környék hajítóréme, a dobálás nagymestere.

A fickó február 14-én, épp Valentin-napon kezdte újra performanszát. A panelház rejtélyes lakója gondolt egyet, majd néhány mozdulattal megszabadult felesleges ruháitól:

nadrág,

pulcsi,

póló

– szekrénye szinte összes darabjáról úgy gondolta, új helyet érdemelnek, ahol büszkén lóghatnak. A látvány sokakat meglepett, köztük Áront is, aki először el sem hitte, hogy mit lát.

Este hét óra körül lehetett, amikor elsétáltam a fa mellett. Eleinte nem is figyeltem, csak amikor közelebb értem, akkor láttam, hogy mi van rajta. Teledobálták ruhákkal, csüngött rajta mindenféle. Férfi ruháknak néztem, lehet veszekedés volt

– árulta el Áron, utalva rá, hogy a hajítórém talán épp turbékolhatott szerelmével, de a romantikázás balul sült el és a Valentin-napnak ezt lett a vége:

A rém megunta a ruhatárát? (Fotó: K.L. / Összefogás Az Ady Telepért Facebook-csoport / Olvasói fotó)

„Fejen is találhat”

Nem mindenkinek olyan mókás a lakó cselekedete. Edit abban a házban lakik, amely előtt a fa is áll. A nő 20 évvel ezelőtt vette a társasházban a lakását, és szerinte minden évben történik ott valami, amire kénytelenek felkapni a fejüket. „Engem ez már nem lep meg. A harmadik és a negyedik emeleten is esténként olyan dübörgést hallok, hogy a fejem szétszakad. Nem tudom, hogy ki művelte most ezt, de mi van, ha valami súlyos tárgyat dob ki. Fejen is találhat!” – kelt ki magából Edit.