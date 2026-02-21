Hajítórém garázdálkodik Csepelen: botrányos, mire vetemedett!
Napokig nem jutottak szóhoz az Ady telepen élők, amikor egy hírhedt utcán haladtak át. Aki az Árpád utcán keresztül megy, óvatosnak kell lennie: egy hajítórém lakik az egyik panelházban, akinek bármi is kerül a keze ügyébe, sosem lehet tudni, mi lesz a sorsa. Nemrég a szekrényéből dobált ki cuccokat!
Inkább messziről elkerülik a csepeliek azt a panelházat, ahol egy hajítórém garázdálkodik. Az Árpád utca elején egy olyan társasház áll, amelynek egyik lakója képes rendre valami újat mutatni. Igazán kreatív alak, mindig van ötlete, amivel felborzolja a kedélyeket – vagy legalább megnevetteti a környékbelieket. Na persze nem mindenkinek vicces, amit művel. Valentin-napon is produkálta magát a titokzatos lakó, egy környéken élő szerint korántsem mulatságos, amit tett. Ezt látnod kell!
Mit csinál a hajítórém?
A csepeli Árpád utcában hiába hullottak le a falevelek és hajlítgatja erőszakosan a szél a kopasz ágakat, van, amit már a természet sem tud lerángatni az egyik fáról. Az utca elején egy olyan társasház áll, amelynek egyik lakója arról híres, hogy rendre valamit kihajít az ablakon. Az arcát sosem látják, csak a kezét, ahogy épp valamit megun és kidobja az ablakán. Kéz felbukkan, tárgyak hullanak – ez a módi a titokzatos alaknál, akinek a beceneve egyszerűen: a környék hajítóréme, a dobálás nagymestere.
A fickó február 14-én, épp Valentin-napon kezdte újra performanszát. A panelház rejtélyes lakója gondolt egyet, majd néhány mozdulattal megszabadult felesleges ruháitól:
- nadrág,
- pulcsi,
- póló
– szekrénye szinte összes darabjáról úgy gondolta, új helyet érdemelnek, ahol büszkén lóghatnak. A látvány sokakat meglepett, köztük Áront is, aki először el sem hitte, hogy mit lát.
Este hét óra körül lehetett, amikor elsétáltam a fa mellett. Eleinte nem is figyeltem, csak amikor közelebb értem, akkor láttam, hogy mi van rajta. Teledobálták ruhákkal, csüngött rajta mindenféle. Férfi ruháknak néztem, lehet veszekedés volt
– árulta el Áron, utalva rá, hogy a hajítórém talán épp turbékolhatott szerelmével, de a romantikázás balul sült el és a Valentin-napnak ezt lett a vége:
„Fejen is találhat”
Nem mindenkinek olyan mókás a lakó cselekedete. Edit abban a házban lakik, amely előtt a fa is áll. A nő 20 évvel ezelőtt vette a társasházban a lakását, és szerinte minden évben történik ott valami, amire kénytelenek felkapni a fejüket. „Engem ez már nem lep meg. A harmadik és a negyedik emeleten is esténként olyan dübörgést hallok, hogy a fejem szétszakad. Nem tudom, hogy ki művelte most ezt, de mi van, ha valami súlyos tárgyat dob ki. Fejen is találhat!” – kelt ki magából Edit.
A hajítórém remekművéről fotók is készültek, amiket megosztottak az egyik kerületi nyilvános csoportban. Rögtön elindult a találgatás, hogy mégis ki és miért tesz ilyet? Köztük volt Orsolya is, aki szintén ott lakik, ahol a rejtélyes hajítórém.
Mondjuk a 3-on olyan koncert van, hogy az ágyam beleremeg. Ordít ez a pali, úgy püföli a dobgépet
– mesélte, mire István nevető emojikkal hozzátette: „Dicsak, szerintem fless. Gyere le, Jóisten!” – fogalmazta meg.
A látványhoz egy korábbi lakónak is volt egy-két szava, aki a most hírhedtté vált épülettől két háznyira élt. Sajnos korábban is történt már hasonló.
Az Árpád utca mindig ilyen volt. Mi is az utca elején laktunk, mosószeres vízet öntöttek ki az ablakon, és mivel földszinten laktunk, folyton hozzánk ömlött
– emlékezett vissza Józsefné.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre