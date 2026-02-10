Elfogták a zsaruk a Joker-arcú rémet – ezt tette az ártatlan járókelőkkel a tetovált szájú fantom

Már jó ideje megkeseríti a helyiek életét egy titokzatos, Joker-arcú rém a belvárosban. Mint arról a Metropol is írt, a 35 éves J. Tamást már arcról is sokan felismerik, nem véletlen: a szája köré a filmes Joker ijesztő mosolyát tetováltatta, míg szeme alá egy lóherét varratott. Sajnos mégsem ez a legdurvább benne: Joker belvárosszerte zaklatja az utca népét, beleköt az emberekbe, sőt több nőt zaklatott is.

J. Tamás, avagy a Joker-arcú rém már jó ideje megkeseríti a belvárosiak életét. Most rendőrkézre került Fotó: Police.hu

Rettegnek a Joker-arcú rémtől

A dunaújvárosi férfi első számú célpontjai általában a nők, előszeretettel köt bele fiatalokba és idősebbekbe, többeket pedig még követett is. Egyszer egészen odáig ment, hogy egy nőt a Köki Terminálig követett, majd megpróbálta rátörni a mosdóajtót, míg egy másik alkalommal az ELTE Bölcsészkarának épületéig koslatott egy lány után. Bár jelenleg nem körözik, korábban a törvénnyel is többször szembe került már: 2024-ben közokirat-hamisítás miatt körözték, később pedig kábítószer-birtoklás és garázdaság miatt kellett felelnie. Eközben a XI. kerületben is tombolt, itt többen már rettegtek tőle és inkább átmentek az utca másik oldalára, ha felbukkant jellegzetes fizimiskája. Már csak azért is tartották tőle a tisztes távolságot, mert az a hír járta: kése és fegyvere is van. Bár nagy örömükre a férfi egy időre eltűnt a kerületből, a nyugalom csak időszakos volt: pár hónap után ugyanis újra felbukkant, méghozzá nem máshol, mint a belvárosban. Vadászterülete alaposan kiszélesedett: többen összefutottak vele az V., a VI., a VII és a XII. kerületben, ahogyan a Városligetben és a 4–6-os villamos vonalán is. A panaszok pedig egyre csak sűrűsödtek: hol a villamoson zaklatta a nőket, hol pedig az utcán koldult agresszíven pénzt, míg máskor nem válogatott, csak belekötött a szembe jövő emberekbe az utcán.

Rendőrkézre került Joker

Most viszont, a helyiek nagy örömére a rendőség lecsapott rá. Mint kiderült, Joker most is hozta a formáját: először zaklatta a békés járókelőket, aztán kocsikat rongált:

Február 8-án este bejelentés érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, hogy a XII. kerületben, a Csörsz parknál egy feltűnő arctetoválású férfi inzultálja a járókelőket. A rendőrök a bejelentés alapján a helyszínen igazoltatták a 34 éves J. Tamást, akiről az intézkedés során kiderült az is, hogy a környéken két autó gumiabroncsát is kiszúrta

– közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság, hozzáfűzve: a férfit őrizetbe vették, rongálás miatt pedig eljárás indult ellene. A helyiek természetesen nagyon örülnek, hogy végre elfogták a férfit, csak attól tartanak, hogy nemsokára megint az utcákat rója majd:

Nagyon megörültem, amikor láttam, hogy elfogták, mert már nagyon elegünk volt belőle. Volt, hogy két kerületben is láttam egy nap, nyilván más dolga nincs is. Látszik rajta, hogy vagy drogos vagy mentális beteg lehet, félünk tőle. Csak az a kérdés, hogy meddig marad bent. De bízok benne, hogy talán most egy ideig nyugtunk lehet tőle

– mondta egy VII. kerületben élő nő.