„Nagyon megijedtem tőle” – Már a belvárosban tombol a Joker arcú rém

Mint arról már a Metropol is többször írt, sajnos egyre ismertebb figurája a belvárosnak J. Tamás, avagy ahogy egyre többen ismerik, a Joker arcú rém. A 35 éves férfinek ugyanis már az arca is ijesztő: a szája köré a filmbéli Jokeréhez hasonló tetoválást varratott, míg az egyik szeme alatt egy lóhere díszeleg. A férfi veszélyes is; válogatás nélkül köt bele idegenekbe, első számú célpontjai pedig legtöbbször a nők.

A Joker arcú rém az V. kerületben tűnt fel Fotó: Police

Ismerik a rendőrök a Joker arcú rémet

A dunaújvárosi férfi már korábban is többször összeütközésbe került a rendőrséggel, 2024-ben például közokirat-hamisítás miatt körözték, máskor pedig kábítószer-birtoklása és garázdaság miatt kellett felelnie. Ezután Újbudán kódorgott, halálra rémítve a XI. kerület népét: itt is mindenkinek beszólogatott az utcán, zaklatta a nőket, agresszíven viselkedett, a pletykák szerint pedig kés is volt nála. Egyszer egészen odáig ment, hogy egy nőt a KöKi Terminálig követett, majd ott akarta rátörni a mosdóajtót, egy másik alkalommal pedig az ELTE egyik épületéig követett egy fiatalt. A környéken annyira rettegtek tőle, hogy már plakátokon figyelmeztették egymást, hogy vigyázzanak az utcákon kísértő fantommal. Bár ezután egy időre eltűnt a környékről, kiderült, hogy a nyugalom csak átmeneti volt; J. Tamás újra felbukkant, és durvábban tombol, mint valaha, székhelyét pedig áttette a belvárosba. Vadászterületét alaposan kiterjesztette: egyre többször bukkan fel az V., a VI. és a VII. kerület környékén, a 4-6-os villamos vonalán és a Városligetben is. Úgy tudjuk, hogy a férfire rövid idő alatt már tucatnyi panasz érkezett: hol pénzt kér, hol beszólogat, hol pedig a nőket terrorizálja.

Mindenkibe beleköt, nem válogat

Nem válogat, beleköt mindenkibe, teljesen ismeretlen emberekbe. A 4–6-os villamos vonalán is folyamatosan balhézik, látszik, hogy csak kötözködni akar. Mindegy az is neki, hogy férfi vagy nő az, akibe beleköt

– mondta korábban egy, a villamos vonalán gyakran utazó nő. Más azt is elmesélte, hogy a férfi sokaktól pénzt kér, viszont ha nem kap, vagy éppen nem az elvárt összeget kapja, agresszív lesz. A helyiek arra kérnek mindenkit: ne álljanak vagy dőljenek be neki, hanem hívják a rendőrséget, ha találkoznak vele: