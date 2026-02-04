Bedurvult a Joker arcú rém: már Erzsébetvárosban is tombol - ezt teszi a nőkkel

Mint arról a Metropol már többször is írt, ijesztő fizimiskájú fantom rója Újbuda utcáit, aki elsősorban nőket zaklat és ijesztget. J. Tamásnak már az arca is elrettent sokakat: a férfi száját a filmbéli Joker mintájára tetoválták ki, egyik szeme alatt pedig egy lóhere díszeleg. Hamarosan kiderült azonban, hogy a külseje csupán figyelmeztetés; a férfi ugyanis veszélyes is, válogatás nélkül beleköt az utca népébe, különösen a nőkbe. Bár eddig leginkább a XI. kerületben csellengett, már a belvárosiak is aggódhatnak: nem csak a VI., de a VII. kerületben is felbukkant.

A Joker arcú rém vadászterülete kibővült: korábban csak Újbudán garázdálkodott, de már a VII. kerületben is felbukkant Fotó: police.hu

Már Erzsébetvárosban is kísért a Joker arcú rém

Az már korábban sem volt titok, hogy a férfi első számú áldozatai a nők: többeknek beszólogatott, másokat ijesztgetett, de volt, akit követett is. A dolog egyszer odáig fajult, hogy egy riadt nőt egészen a KöKi terminálig követett, ahol megpróbálta rátörni az egyik mosdó ajtaját. A környéken már szinte mindenkit ismerte a férfit, nem csoda: a rendőrség is többször körözte, 2024-ben közokirat-hamisítás, korábban pedig garázdaság és kábítószer birtoklása miatt került a hatóságok látókörébe, tavaly pedig olyannyira beindult, hogy a helyiek már plakátokon figyelmeztették egymást, a környéken ólálkodó rémre. Ezután viszont a környék fellélegezhetett: J. Tamás egyik pillanatról a másikra eltűnt, mintha nem is létezett volna. Sajnos mégsem tudtak hátra dőlni: alig telt el pár hónap, és a rém visszatért, méghozzá teljes erőbedobással. Információink szerint a férfire rövid időn belül tucatnyi panasz érkezett, J. Tamás ugyanis ahogy régen, úgy most sem válogat az eszközök közül: mindenkit leszólít, zaklat és pénzt kér, míg másoknak beszólogat, a nőket pedig terrorizálja és riogatja. Külön ijesztő, hogy vadászterülete sem korlátozódik már Újbudára: a 4-6-os villamos vonalán, a VI. és a VII. kerületben ugyanúgy megjelent, ahogyan a Városligetben is.

Nem válogat, beleköt mindenkibe, teljesen ismeretlen emberekbe. A 4–6-os villamos vonalán is folyamatosan balhézik, látszik, hogy csak kötözködni akar. Mindegy az is neki, hogy férfi vagy nő az, akibe beleköt

- mondta egy, a villamos vonalán gyakran utazó nő. A dolog azonban újabban még inkább elharapódzott: az erzsébetvárosiak közül ugyanis egyre többen futnak össze a férfivel. Mint mondták, általában cél nélkül lődörög, a helyiek közül sokan belefutottak már:

A nőkre megy rá leginkább, konkrétan terrorizálja őket. Kapualjakból ordibál, vagy pénzt kért, ha nem adnak neki, vagy nem annyit, amennyit akar, akkor agresszív lesz

- magyarázta egy kerületi nő. Úgy tudjuk, hogy legutóbb két nőt rémített halálra, eléjük egy kapualjból vetette ki magát az esti órákban. Most a kerületiek azt kérik: aki találkozik vele, az azonnal jelezze a rendőröknek.