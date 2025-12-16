Majdnem eltűnt, ma megint menő a születésnapos budapesti troli - Galéria

A trolibusz először 1933. december 16-án indult el Budapesten, Óbudán. A rövidebb, villamospótló járat csak a kezdet volt, 1949. december 21-én nyílt meg a 70-es trolibuszvonal amely lefektette a mai, folyamatosan működő hálózat alapjait.

Az egyik első troli Budapesten Óbudán közlekedett 1933-tól Fotó: Fortepan / Bor Dezső

Így lett a budapesti troli a főváros egyik jelképe

Csendes, nem füstöl, és több mint 90 éve része Budapest életének. A piros trolibuszok ma már nem csak természetes látványt nyújtanak, egyenesen nélkülözhetetlenné váltak a belvárosban és Zuglóban. A történetük tele van háborúval, megszűnéssel és újjászületéssel és természetesen politikával is, hiszen az első, modern troli a pesti oldalon Sztálin születésnapja tiszteletére kapta 70-es számot.

A troli színe, a piros is politikai tartalmat közvetített Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

Miért lett annyira népszerű a budapesti troli?

Budapesten 1933-ban indult el az első trolibusz. Az óbudai járat akkoriban modern csodának számított, hiszen nem kellett hozzá sín, és villannyal működött. Mégsem tartott sokáig az óbudaiak öröme. Az első vonalat néhány év után megszüntették. A II. világháború pusztítása miatt olyan közlekedési megoldásokra volt szükség a negyvenes évek végén, amelyek megvalósíthatóak voltak a lerombolt Budapesten. 1949 decemberében indult újra a troliforgalom, a mai 70-es troli elődjével. Gyors volt, és olcsóbb is, mint a villamos, és hamar belopta magát az utasok szívébe.

Miért piros a troli?

Az ötvenes években a trolibuszok számozása és színe is politikai üzenetet hordozott: a 70-es szám Sztálin 70. születésnapjára utalt. A szocialista rendszer később eltűnt, a piros troli viszont maradt, így lett egy igazi ikonja a modern Budapestnek. A válasz tehát nem csupán dizájnkérdés volt, a piros jelképezte a szocializmust.

A hetvenes években, a Könyves Kálmán körúton is troli közlekedett Fotó: Fotó: Fortepan/Kozák

A hatvanas–hetvenes években élte fénykorát a troli, majd jöttek a nehéz évtizedek. A nyolcvanas–kilencvenes években több vonalat is megszüntettek, sokan azt hitték, a troli napjai meg vannak számlálva, de a 2000-es évektől aztán fordult a kocka. A környezetvédelem egyre inkább felértékelődött, így a troli újra esélyt kapott a budapesti közlekedésben. Megjelentek a modern, alacsony padlós, klímás járművek, majd az akkumulátoros trolik, amelyek vezeték nélkül is képesek haladni. Ma már több mint egy tucat trolivonalon járnak a piros csodák, főként a XIII., VII. és XIV. kerületben. A piros trolibuszok csendben, károsanyag-kibocsátás nélkül viszik nap, mint nap az utasokat. A troli megmenekült, és nagyon valószínű, hogy megéri majd a századik születésnapját is.